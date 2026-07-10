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DRAMA U NOVOM TRAVNIKU

UŽAS Sjekirom demolirao kafić u BiH, napao i policajce: 'Priđite da vas sasiječem!'. Uhitili su ga

Piše Franjo Lepan,
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UŽAS Sjekirom demolirao kafić u BiH, napao i policajce: 'Priđite da vas sasiječem!'. Uhitili su ga
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Situacija je okončana tek kada je prolaznik, kojeg je osumnjičeni poznavao, uspio privremeno odvratiti njegovu pozornost, što su policajci iskoristili da ga savladaju i razoružaju

Općinski sud u Travniku potvrdio je optužnicu protiv M.M. zbog oštećenja tuđe stvari i napada na službene osobe, nakon incidenta u kojem je, pod utjecajem alkohola, uništio inventar jednog ugostiteljskog objekta, a potom prijetio policajcima sjekirom.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 28. rujna 2025. godine. M.M. je, sa 1,79 promila alkohola u krvi, ušao u objekt opremljen tesarskom sjekirom i ljestvama. Nakon što je popio kavu, počeo je sistematski uništavati prostor – uz pomoć ljestvi i sjekire razbio je čak 12 LED televizora u ugostiteljskom dijelu i kladionici, a potom je ispred objekta demolirao i ekran "boxing" mašine.

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Kada su na mjesto događaja stigli policijski službenici, osumnjičeni je odbio odložiti oružje. Umjesto predaje, zamahivao je sjekirom prema policajcima uz brutalne psovke i prijetnje: "Priđite da vas sasiječem" i "Doći ću vam kući i sve vas pobiti".

Situacija je okončana tek kada je prolaznik, kojeg je osumnjičeni poznavao, uspio privremeno odvratiti njegovu pozornost, što su policajci iskoristili da ga savladaju i razoružaju.

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Tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona u optužnici navodi da je M.M. ranije evidentiran kao osoba sa psihijatrijskim oboljenjima, uključujući PTSP i ovisnost o alkoholu. Vještačenjem je utvrđeno da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela njegova sposobnost bila bitno smanjena. S obzirom na te okolnosti, tužiteljstvo je predložilo da sud, umjesto klasične zatvorske kazne, muškarcu izrekne mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

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