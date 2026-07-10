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'NEMARNI BRITANCI'

UŽAS Turisti ostavili hrpu smeća u apartmanu u Novalji: 'Kako uspiju ovo? K'o iz filma. HOROR'

Piše Iva Tomas,
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UŽAS Turisti ostavili hrpu smeća u apartmanu u Novalji: 'Kako uspiju ovo? K'o iz filma. HOROR'
Foto: Instagram
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Posvuda su bili ostatci hrane, a ležaljke su prevrnute. Dio stolica i ležaljki je završio čak i u bazenu! Kaos nisu ostavili samo u dvorištu, već i unutar apartmana, gdje situacija nije ništa bolja

Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka iz apartmana u kojem su gosti nakon boravka ostavili gomile smeća i razbacane boce, proširila se nova snimka, a izazvala je još žešće reakcije.

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Video je objavio Željko Škinjan koji je za Jutarnji list rekao da se radi o apartmanu njegova susjeda u Novalji, a štetu su napravili britanski turisti nakon što su ondje boravili tijekom ovogodišnjeg Hideout Festivala, jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe koji se svake godine održava na plaži Zrće. Gosti su u apartmanu boravili oko pet dana, a kad su otišli, zatekli su prizore koji se 'ne mogu opisati'.

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U dvorištu je ostala hrpa razbacanih boca, ručnika, limenki, vrećica i drugog smeća. Posvuda su bili ostatci hrane, a ležaljke su prevrnute. Dio stolica i ležaljki je završio čak i u bazenu! Kaos nisu ostavili samo u dvorištu, već i unutar apartmana, gdje situacija nije ništa bolja.

Objava je izazvala niz reakcija i preko dvije tisuće komentara, a korisnici su izrazili zgražanje situacijom.

- Kako uspiju - ovo k'o da je scena iz filma nekog - komentirala je Ella Dvornik.

"Kada kažu, zabranjeno za pse ili ne primamo pse. Ni jedan pas ne bi ovo uradio", "Kako sam se iživcirala gledajući ovo, trebao bi biti neki sustav osiguranja za ovakve situacije gdje unaprijed plate pa ako sve bude ok, vrate im se novci… HOROR", "Ovo je strašno, gade mi se..." - neki su od komentara. 

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Komentari 18
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