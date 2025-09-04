Užas u Afganistanu. U razornom potresu poginulo je 2200 ljudi: 'Sve što smo imali je uništeno'

Spasioci su u četvrtak vadili tijela iz ruševina kuća uništenih u potresu u Afganistanu dok je broj poginulih prešao 2200, a budućnost preživjelih je neizvjesna, pri čemu svjetske humanitarne organizacije upozoravaju na sve manja sredstva.

Spasilačke operacije se nastavljaju u potresom pogođenom planinskom području na istoku zemlje, rekle su talibanske vlasti, objavljujući da se broj poginulih popeo na 2205 te da je ozlijeđenih najmanje 3640.

Members of Taliban distribute food to the victims of a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan, in Mazar Dara, Kunar province, Afghanistan, September 2, 2025. REUTERS/Sayed Hassib | Foto: SAYED HASSIB

- Sve što smo imali je uništeno. Jedine preostale stvari su ova odjeća koju nosimo - kazao je Aalem Jan, čija je kuća u najgore pogođenoj pokrajini Kunar sravnjena sa zemljom u podrhtavanju. Njegova je obitelj sjedila ispod drveća sa svojim osobnim stvarima nagomilanim pored sebe.

Prvi potres jačine šest stupnjeva po Richteru, jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu u proteklih nekoliko godina, prouzročio je veliku štetu i razaranje u pokrajinama Kunar i Nangarhar u nedjelju kada je nastao na dubini od 10 kilometara.

Drugi potres jačine 5,5 stupnjeva u utorak je izazvao paniku i prekinuo spasilačke napore kada je doveo do odrona kamenja s planina i zakrčio prometnice do sela u udaljenim krajevima. Uništeno je više od 6700 kuća, rekle su vlasti.

Rescue workers and Afghan people stand on top of a damaged house following a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan on Sunday, in Mazar Dara, Kunar province, Afghanistan, September 2, 2025. REUTERS/Sayed Hassib | Foto: SAYED HASSIB

Ujedinjeni narodi su upozorili da bi broj poginulih mogao narasti s obzirom na ljude koji su još uvijek zarobljeni ispod ruševina.

Humanitarne potrebe su "ogromne i brzo rastu", rekla je Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

- Do 84.000 ljudi je izravno ili neizravno pogođeno, a tisuće su raseljene - dodala je Federacija, navodeći inicijalne brojke.

U nekim od najteže pogođenih sela u pokrajini Kunar, dvije od tri osobe su ubijene ili ozlijeđene, a 98 posto zgrada je uništeno ili oštećeno u podrhtavanjima, prema procjeni humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

A victim of a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan on Sunday, receives treatment at a mobile clinic setup inside a school, in Nurgal district, Kunar province, Afghanistan, September 3, 2025. REUTERS/Sayed Hassib | Foto: SAYED HASSIB

Preživjeli su očajnički tražili bližnje po ruševinama, premještali tijela na nosilima i pijucima kopali grobove čekajući dolazak pomoći. Videosnimke pokazuju kamione, od kojih su neki prevozili vreće brašna, a drugi muškarce s lopatama, kako putuju prema udaljenim selima.

Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, a naročito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se sastaju indijska i euroazijska tektonska ploča. Budući da su kuće uglavnom građene suhozidom, odnosno od kamena i drva, neke obitelji su odlučile sjediti na otvorenom umjesto da se vrate u svoje domove jer i dalje dolazi do naknadnih podrhtavanja. Kuće na tlu nestabilnom zbog višednevnih obilnih kiša nisu pružale veliku zaštitu od potresa, rekao je ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova.

Potres magnitude 6,0 po Richteru pogodio je sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar, pri čemu je, prema najnovijim podacima lokalnih vlasti, život izgubilo najmanje 610 ljudi, dok je više od 1500 osoba ozlijeđeno. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. | Foto: Profimedia

Sredstva za spasilačke i humanitarne djelatnosti su ograničena u zemlji na jugoistoku Azije s 42 milijuna ljudi, pogođenoj ratom, siromaštvom i sve manjom pomoći i u kojoj loši vremenski uvjeti predstavljaju dodatan izazov. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da smanji stranu pomoć kao i nezadovoljstvo donatora zbog restriktivnih politika talibana prema ženama, ali i humanitarnim radnicima dodatno su pogoršali izoliranost Afganistana.

Svjetska zdravstvena organizacija je istaknula da postoji manjak financiranja od tri milijuna dolara, rekavši da je ključno zadržati dotok lijekova, kompleta za prvu pomoć i esencijalnih potrepština. UN-ov Svjetski program za hranu ima dovoljno sredstava i zaliha da podrži preživjele još samo četiri tjedna, rekao je čelnik agencije u Afganistanu John Aylieff za Reuters u srijedu.

Livestock shelter inside a damaged house following a deadly magnitude-6.0 earthquake that struck Afghanistan, in Mazar Dara, Kunar province, Afghanistan, September 2, 2025. REUTERS/Sayed Hassib | Foto: SAYED HASSIB

Jacopo Caridi iz organizacije Norweigan Refugee Council pozvao je donatore da pruže više od pomoći potrebne za spašavanje života kako bi se osiguralo da Afganistanci imaju izglede za budućnost koja se ne sastoji samo od neprestanih kriza.

- Potres bi trebao služiti kao snažan podsjetnik: Ne možemo ostaviti Afganistan da se suočava s jednom krizom za drugom - kazao je.