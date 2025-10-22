Obavijesti

News

Komentari 3
PUCNJAVA U DRAČU

Užas u Albaniji: Dvoje mrtvih nakon svađe oko aparata za kavu. Tragaju za mladićem (21)

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Albaniji: Dvoje mrtvih nakon svađe oko aparata za kavu. Tragaju za mladićem (21)
Foto: Profimedia

Prema neslužbenim informacijama iz istrage, sve je počelo banalno, dvojica mladića ušla su u kafić i zatražila da im konobar napravi kavu. Konobar im je rekao da to nije moguće jer je aparat za espresso bio isključen

U krvavom okršaju kod Drača u Albaniji došlo je do tragičnog sukoba u kojem su dva mladića izgubila život. Kako prenose albanski mediji, Aranit Kurti (23) i Flori Paluçi (33) smrtno su stradali nakon što je došlo do pucnjave u kafiću koji se nalazi uz benzinsku postaju.

Prema priopćenju albanske policije, oko 1:45 sati ujutro došlo je do sukoba. Istraga je pokazala da je Flori Paluçi pucao i usmrtio Aranita Kurtija, nakon čega je Palućija ubio D.P. (21), koji je potom pobjegao s mjesta događaja. Policija je za njim raspisala potjernicu i provodi intenzivnu potragu.

Na terenu je poseban istražni tim pod vodstvom tužitelja, koji nastavlja prikupljati dokaze i pokušava utvrditi sve okolnosti sukoba te eventualne druge osobe uključene u incident.

Prema neslužbenim informacijama iz istrage, sve je počelo banalno, dvojica mladića ušla su u kafić i zatražila da im konobar napravi kavu. Konobar im je rekao da to nije moguće jer je aparat za espresso bio isključen. Uslijedila je svađa, u koju se umiješao muškarac koji je u tom trenutku sjedio u lokalu.

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički, a potom i u razmjenu hitaca, koja je završila smrću dvojice muškaraca. Konobar, koji je bio u središtu početne prepirke, nije ozlijeđen i, prema policiji, nije bio izravno uključen u obračun.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
'Onkološki sam pacijent i termin u bolnici dobila sam u proljeće 2026. No onda je stigao poziv'
ŠOKIRALA SE

'Onkološki sam pacijent i termin u bolnici dobila sam u proljeće 2026. No onda je stigao poziv'

Goranka je kao onkološki pacijent trebala čekati nekoliko mjeseci za pregled • Zvali su je iz Ministarstva zdravstva
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
ODLAZAK RUŽE

Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
VIDEO Teška prometna nesreća na A3: Zatvorena autocesta! Po ozlijeđene stigao helikopter
NASTALA KOLONA

VIDEO Teška prometna nesreća na A3: Zatvorena autocesta! Po ozlijeđene stigao helikopter

Sudarila su se dva auta i teretno vozilo. Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025