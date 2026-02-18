Užas u Americi: Majka otišla povećati usne, sinove ostavila u užarenom autu, jedan preminuo

Mlada majka iz središnje Kalifornije proglašena je krivom za ubojstvo iz nehaja nakon što je njezino jednogodišnje dijete preminulo u zaključanom automobilu na ekstremnim vrućinama. Drugo, dvogodišnje dijete, preživjelo je ovu tragediju.

Dvadesetogodišnja Maya Hernandez iz Visalije ostavila je svoje dvoje djece u vozilu na parkiralištu u Bakersfieldu kako bi u obližnjem spa centru obavila tretman ubrizgavanja filera u usne. Tragedija se dogodila potkraj lipnja prošle godine, kada su vanjske temperature prelazile 38 stupnjeva Celzijevih, a dječak Amillio Gutierrez preminuo je od posljedica toplinskog udara.

Hernandez je istražiteljima tvrdila kako je smatrala da su djeca sigurna jer je u svojoj hibridnoj Toyoti Corolli ostavila upaljen motor i klima-uređaj. Međutim, njena obrana srušena je tehničkom specifikacijom vozila koje posjeduje sigurnosnu značajku automatskog gašenja motora nakon sat vremena rada u mirovanju.

Ubojstvo iz nehaja

Policija vjeruje da se sustav hlađenja isključio oko 15 sati, nakon čega je temperatura u unutrašnjosti automobila u vrlo kratkom roku narasla na smrtonosnih 60 stupnjeva, piše latimes.

Kada se Hernandez nakon dva i pol sata vratila do automobila, zatekla je stravičan prizor. Njen jednogodišnji sin bio je u stanju teškog napadaja s pjenom na ustima, dok mu je koža već poprimila plavu boju. Unatoč hitnom prijevozu u bolnicu Adventist Health, liječnici dječaku nisu mogli spasiti život.

Njegova unutarnja tjelesna temperatura u trenutku dolaska u bolnicu iznosila je kritičnih 41,8 stupnjeva, a srce mu je već prestalo kucati. Drugo, dvogodišnje dijete, srećom je preživjelo ovaj stravičan događaj i uspješno se oporavilo.

Sudski proces protiv Hernandez zaključen je nagodbom nakon što prva porota u prosincu nije mogla donijeti jednoglasnu odluku o optužbi za ubojstvo drugog stupnja. Optužena je priznala krivnju za ubojstvo iz nehaja i namjerno zlostavljanje djeteta s kobnim ishodom, čime je izbjegla strožu kvalifikaciju ubojstva.

Službeno izricanje presude zakazano je za 5. ožujka na Višem sudu okruga Kern, a očekuje se da će Hernandez biti osuđena na 15 godina zatvora.