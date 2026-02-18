Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE JE BILO DVA I POL SATA

Užas u Americi: Majka otišla povećati usne, sinove ostavila u užarenom autu, jedan preminuo

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Užas u Americi: Majka otišla povećati usne, sinove ostavila u užarenom autu, jedan preminuo
Foto: Društvena mreža X

Njen jednogodišnji sin bio je u stanju teškog napadaja s pjenom na ustima, dok mu je koža već poprimila plavu boju

Admiral

Mlada majka iz središnje Kalifornije proglašena je krivom za ubojstvo iz nehaja nakon što je njezino jednogodišnje dijete preminulo u zaključanom automobilu na ekstremnim vrućinama. Drugo, dvogodišnje dijete, preživjelo je ovu tragediju.

Dvadesetogodišnja Maya Hernandez iz Visalije ostavila je svoje dvoje djece u vozilu na parkiralištu u Bakersfieldu kako bi u obližnjem spa centru obavila tretman ubrizgavanja filera u usne. Tragedija se dogodila potkraj lipnja prošle godine, kada su vanjske temperature prelazile 38 stupnjeva Celzijevih, a dječak Amillio Gutierrez preminuo je od posljedica toplinskog udara.

UBIO SUPRUGU Scene kaosa na hokejaškoj utakmici: Ušao na tribine pa ubio dvoje ljudi. Presudio i sebi
Scene kaosa na hokejaškoj utakmici: Ušao na tribine pa ubio dvoje ljudi. Presudio i sebi

Hernandez je istražiteljima tvrdila kako je smatrala da su djeca sigurna jer je u svojoj hibridnoj Toyoti Corolli ostavila upaljen motor i klima-uređaj. Međutim, njena obrana srušena je tehničkom specifikacijom vozila koje posjeduje sigurnosnu značajku automatskog gašenja motora nakon sat vremena rada u mirovanju.

Ubojstvo iz nehaja

Policija vjeruje da se sustav hlađenja isključio oko 15 sati, nakon čega je temperatura u unutrašnjosti automobila u vrlo kratkom roku narasla na smrtonosnih 60 stupnjeva, piše latimes.

Kada se Hernandez nakon dva i pol sata vratila do automobila, zatekla je stravičan prizor. Njen jednogodišnji sin bio je u stanju teškog napadaja s pjenom na ustima, dok mu je koža već poprimila plavu boju. Unatoč hitnom prijevozu u bolnicu Adventist Health, liječnici dječaku nisu mogli spasiti život.

ODREDILI JOJ LIJEČENJE Bivša učiteljica (62) nije bila ubrojiva kad je lani u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku
Bivša učiteljica (62) nije bila ubrojiva kad je lani u stanu na Vrbanima zadavila svoju majku

Njegova unutarnja tjelesna temperatura u trenutku dolaska u bolnicu iznosila je kritičnih 41,8 stupnjeva, a srce mu je već prestalo kucati. Drugo, dvogodišnje dijete, srećom je preživjelo ovaj stravičan događaj i uspješno se oporavilo.

Sudski proces protiv Hernandez zaključen je nagodbom nakon što prva porota u prosincu nije mogla donijeti jednoglasnu odluku o optužbi za ubojstvo drugog stupnja. Optužena je priznala krivnju za ubojstvo iz nehaja i namjerno zlostavljanje djeteta s kobnim ishodom, čime je izbjegla strožu kvalifikaciju ubojstva.

Službeno izricanje presude zakazano je za 5. ožujka na Višem sudu okruga Kern, a očekuje se da će Hernandez biti osuđena na 15 godina zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026