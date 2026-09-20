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POLICIJA TRAŽI POMOĆ

UŽAS Dijete pronađeno mrtvo u autu u Australiji, dvoje djece i žena kritično: 'Izbodeni su...'

Piše 24sata,
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UŽAS Dijete pronađeno mrtvo u autu u Australiji, dvoje djece i žena kritično: 'Izbodeni su...'
Foto: Profimedia
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Policija je pozvala sve koji imaju informacije o događaju, kao i snimke s mobitela ili kamera iz vozila, da se jave istražiteljima...

Dijete je pronađeno mrtvo, a još dvoje djece i žena u kritičnom su stanju nakon napada nožem u australskoj saveznoj državi Novi Južni Wales, objavila je policija. Hitne službe pozvane su u Waratah Road u Valley Heightsu, mjestu u području Blue Mountainsa. U vozilu su ih pronašli s ubodnim ranama, objavio je Guardian.

Policija je priopćila da su prolaznici prvi priskočili u pomoć ozlijeđenima i pozvali hitne službe.

"Policijska uprava Blue Mountains dobila je informaciju da je nekoliko građana pružilo prvu pomoć ženi i troje djece te pozvalo hitne službe", navela je policija. Djelatnici hitne pomoći zbrinuli su dvoje preživjele djece, za koju se vjeruje da su mlađa od pet godina, te ženu u 40-im godinama.

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Djeca su prevezena u Dječju bolnicu Westmead, a žena u bolnicu Westmead. Svi su u kritičnom stanju. Policija je osigurala mjesto događaja i pokrenula istragu kako bi utvrdila okolnosti napada.

Iz policije su poručili da u ovoj fazi istrage ne tragaju ni za jednom drugom osobom povezanom sa slučajem. Nisu objavili dodatne informacije o tome što se dogodilo prije nego što su žena i djeca pronađeni.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o događaju, kao i snimke s mobitela ili kamera iz vozila, da se jave istražiteljima.

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