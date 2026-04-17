Užas u Babinoj Gredi: Naletio na tri žene, jedna je preminula. Pobjegao je, ali brzo su ga našli

Pješakinja (75) smrtno je stradala, a dvije (61 i 47) su lakše ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u Babinoj Gredi u četvrtak oko 20.30 sati. Vozač (40) teretnjaka njemačkih tablica u jednom je trenutku prešao u lijevu traku i naletio na tri pješakinje, koje su hodale uz rub ceste iz suprotnog smjera, piše PU vukovarsko-srijemska.

Nakon što ih je udario, 40-godišnjak se nije zaustavio niti im pružio pomoć, već je napustio mjesto nesreće. Policajci su ga ubrzo pronašli nakon prometne nesreće.

- U prometnoj nesreći, 75-godišnjakinja je u bolnici preminula dok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile lake tjelesne ozljede.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica, a slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće - priopćila je policija.