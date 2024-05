Užas u Beogradu: Sudarila se dva vlaka u tunelu, više ljudi ozlijeđeno. Službe na terenu

Putnički i teretni vlak sudarili su se danas oko 18:30 sati u tunelu kod Pančevačkog mosta u Beogradu, javlja Blic. Hitna pomoć i vatrogasci su na terenu, a nesreća se dogodila na 500 metara dubine u zemlji.

U putničkom vlakom je bilo šest putnika, kondukter i strojovođa, točnije osam ljudi.

Ljudi su pješke krenuli prema izlazu tunela, prema neslužbenim informacijama, nema teže ozlijeđenih.

Ministar unutarnjih poslova, Ivica Dačić, rekao je da su pripadnici policije evakuirali devet ljudi.

- Odmah po primljenoj dojavi da je došlo do sudara putničkog i teretnog vlaka u tunelu između Vukovog spomenika i Pančevačkog mosta na mjesto događaja su izašle jake policijske snage, kao i 25 vatrogasaca sa sedam vozila s obzirom na to da hitna nije mogla prići mjestu nesreće. Vatrogasci su uspjeli doći do svih ljudi i evakuirati ih te predati hitnoj pomoći na daljnje zbrinjavanje - rekao je Dačić.