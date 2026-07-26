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SAMOUBOJSTVO U ZATVORU

UŽAS U BiH Osumnjičenog za ubojstvo supruge u Sarajevu pronašli mrtvog u zatvoru

Piše Iva Tomas,
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UŽAS U BiH Osumnjičenog za ubojstvo supruge u Sarajevu pronašli mrtvog u zatvoru
Svečano otvorena pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Prusac je od uhićenja početkom svibnja bio u pritvoru, gdje je čekao nastavak kaznenog postupka. O okolnostima njegove smrti bit će provedena istraga

Tarik Prusac, osumnjičen za ubojstvo supruge Elme Godinjak, sarajevske novinarke, koje je počinio 1. svibnja ove godine na sarajevskoj Dobrinji, u nedjelju ujutro je počinio samoubojstvo u Kazneno-popravnom zavodu Igman. Prema prvim informacijama, Prusac je život okončao vješanjem u pritvorskoj ćeliji, oko 6.30 sati, piše Tuzlanski.ba.

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Prusac se sumnjičio da je 1. svibnja usmrtio svoju suprugu Elmu, nakon čega je s njihovim maloljetnim djetetom napustio mjesto događaja. Prema ranijim navodima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, ubojstvo je počinjeno pištoljem koji je Prusac zadužio na svom radnom mjestu, gdje je radio kao zaštitar.

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Nakon višesatne potrage policija ga je pronašla i uhitila na području Baščaršije, zajedno s maloljetnim djetetom. Prusac je od uhićenja početkom svibnja bio u pritvoru, gdje je čekao nastavak kaznenog postupka. O okolnostima njegove smrti bit će provedena istraga.

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