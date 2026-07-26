UŽAS U BiH Osumnjičenog za ubojstvo supruge u Sarajevu pronašli mrtvog u zatvoru

Tarik Prusac, osumnjičen za ubojstvo supruge Elme Godinjak, sarajevske novinarke, koje je počinio 1. svibnja ove godine na sarajevskoj Dobrinji, u nedjelju ujutro je počinio samoubojstvo u Kazneno-popravnom zavodu Igman. Prema prvim informacijama, Prusac je život okončao vješanjem u pritvorskoj ćeliji, oko 6.30 sati, piše Tuzlanski.ba.

Prusac se sumnjičio da je 1. svibnja usmrtio svoju suprugu Elmu, nakon čega je s njihovim maloljetnim djetetom napustio mjesto događaja. Prema ranijim navodima Tužiteljstva Kantona Sarajevo, ubojstvo je počinjeno pištoljem koji je Prusac zadužio na svom radnom mjestu, gdje je radio kao zaštitar.

Nakon višesatne potrage policija ga je pronašla i uhitila na području Baščaršije, zajedno s maloljetnim djetetom. Prusac je od uhićenja početkom svibnja bio u pritvoru, gdje je čekao nastavak kaznenog postupka. O okolnostima njegove smrti bit će provedena istraga.