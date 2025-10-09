Užas u Bjelovaru: Mladića (21) optužili da je djevojci upao u kuću. Bila je sama, silovao ju je

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru diglo je optužnicu protiv 21-godišnjaka zbog sumnje da je u lipnju ove godine u okolici grada silovao mlađu djevojku.

U optužnici piše kako je mladić iskoristio trenutak u kojem je djevojka sama bila kod kuće. Prvo je s prijateljem došao posuditi kosilicu, a kasnije se sam vratio kada je ona bila sama.

Na ispitivanju je rekao kako je večer prije s prijateljem bio u izlasku i pio. Nepozvan je u kuću djevojke došao oko 6:50 sati i unatoč njezinu protivljenju dirao ju je po tijelu. Nije htio otići te je zaključao vrata kuće.

Djevojka je dozivala pomoć, a osumnjičeni ju je primio za vrat i bacio na pod. Prisilio ju je na oralni spolni čin, a zatim ju je u dnevnom boravku silovao.

Kada je otišao, ona je ušla u auto i kasnije pozvala svog dečka. Ubrzo je stigla policija i privela osumnjičenog. Inače, spomenuti mladić već ima presudu u Njemačkoj zbog nametljivog ponašanja i zlostavljanja.

Osumnjičeni je na ispitivanju dodao kako mu se djevojka cijelo vrijeme smješkala i da nije uopće vikala niti dozivala pomoć. Prema njegovom iskazu, on ju je pitao za spolni odnos, a ona je pristala na to.

Optužnica je upućena Županijskom sudu u Bjelovaru, koji će u idućem razdoblju odlučiti o njezinu potvrđivanju.