Obavijesti

News

DIGNUTA OPTUŽNICA

Užas u Bjelovaru: Mladića (21) optužili da je djevojci upao u kuću. Bila je sama, silovao ju je

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Bjelovaru: Mladića (21) optužili da je djevojci upao u kuću. Bila je sama, silovao ju je
Foto: 123RF

Spomenuti mladić već ima presudu u Njemačkoj zbog nametljivog ponašanja i  zlostavljanja.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru diglo je optužnicu protiv 21-godišnjaka zbog sumnje da je u lipnju ove godine u okolici grada silovao mlađu djevojku.

U optužnici piše kako je mladić iskoristio trenutak u kojem je djevojka sama bila kod kuće. Prvo je s prijateljem došao posuditi kosilicu, a kasnije se sam vratio kada je ona bila sama.

Sedmorica Pakistanaca Ova je grupa silovala djevojke u Engleskoj. Osudili su ih na ukupno 174 godine zatvora
Ova je grupa silovala djevojke u Engleskoj. Osudili su ih na ukupno 174 godine zatvora

Na ispitivanju je rekao kako je večer prije s prijateljem bio u izlasku i pio. Nepozvan je u kuću djevojke došao oko 6:50 sati i unatoč njezinu protivljenju dirao ju je po tijelu. Nije htio otići te je zaključao vrata kuće.

Djevojka je dozivala pomoć, a osumnjičeni ju je primio za vrat i  bacio na pod. Prisilio ju je na oralni spolni čin, a zatim ju je u dnevnom boravku silovao.

Kada je otišao, ona je ušla u auto i kasnije pozvala svog dečka. Ubrzo je stigla policija i privela osumnjičenog. Inače, spomenuti mladić već ima presudu u Njemačkoj zbog nametljivog ponašanja i  zlostavljanja. 

STRAVA NA SJEVERU HRVATSKE Petorica zatvorenika seksualno se iživljavala nad šestim, tukli su ga, a jedan mu je i prijetio
Petorica zatvorenika seksualno se iživljavala nad šestim, tukli su ga, a jedan mu je i prijetio

Osumnjičeni je na ispitivanju dodao kako mu se djevojka cijelo vrijeme smješkala i da nije uopće vikala niti dozivala pomoć. Prema njegovom iskazu, on ju je pitao za spolni odnos, a ona je pristala na to.

Optužnica je upućena Županijskom sudu u Bjelovaru, koji će u idućem razdoblju odlučiti o njezinu potvrđivanju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!
JEDAN MRTAV U NESREĆI

UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!

Jedan čovjek preminuo je u strašnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 nedaleko Lužana. Četvero je ozlijeđenih. Stvorile su se kilometarske kolone
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025