Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo

Dva muškarca poginula su u ponedjeljak oko 9 sati u krugu bjelovarskog zatvora. Prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi, smrtno su stradala dvojica radnika, 42-godišnji Indijac i 59-godišnji hrvatski državljanin.

- Tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru, došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su, nažalost, smrtno stradala dvojica radnika izvođača radova tvrtke Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara.

Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske - objavili su iz Ministarstva pravosuđa.

Izrazili su duboku sućut obiteljima poginulih radnika.

- Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće. U ovom tragičnom događaju nije bilo ozlijeđenih službenika, osoba lišenih slobode niti građana, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena - navode iz Ministarstva.