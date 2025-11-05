Obavijesti

News

Komentari 5
UHITILI SU GA

Užas u Francuskoj: Autom se zabio u ljude, ima i ranjenih. Svjedoci: Vikao je Allahu Akbar

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Francuskoj: Autom se zabio u ljude, ima i ranjenih. Svjedoci: Vikao je Allahu Akbar
Foto: 24sata

Na mjesto užasa na otoku Ile d’Oleron stigao je velik broj vozila Hitne pomoći i policije. Neki od ranjenih su u kritičnom stanju

Najmanje deset ljudi je ozlijeđeno nakon što se muškarac automobilom zabio u ljude tijekom proslave praznika na francuskom otoku d'Oleron, prenosi The Sun. Policija je uhitila napadača.

Vozač je navodno tijekom cijelog incidenta uzvikivao "Allahu Akbar". Na mjesto užasa na otoku Ile d’Oleron stigao je velik broj vozila Hitne pomoći i policije. Neki od ranjenih su u kritičnom stanju. Za sada je četvero ljudi na intenzivnoj njezi.

Policija još traga za plijenom Drska pljačka u Louvreu: Amateri s djecom ukrali dragulje vrijedne 88 mil. eura
Drska pljačka u Louvreu: Amateri s djecom ukrali dragulje vrijedne 88 mil. eura

Inače, riječ je o popularnom turističkom središtu otoka. Svjedoci kažu kako je automobil naglo skrenuo prema biciklistima i pješacima.

Napadač je nakon toga pokušao je vozilo zapaliti. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba
UŽAS U TUZLI. Poginulo 11 ljudi. Sućut izrazio i Andrej Plenković
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI. Poginulo 11 ljudi. Sućut izrazio i Andrej Plenković

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025