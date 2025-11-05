Užas u Francuskoj: Autom se zabio u ljude, ima i ranjenih. Svjedoci: Vikao je Allahu Akbar

Najmanje deset ljudi je ozlijeđeno nakon što se muškarac automobilom zabio u ljude tijekom proslave praznika na francuskom otoku d'Oleron, prenosi The Sun. Policija je uhitila napadača.

Vozač je navodno tijekom cijelog incidenta uzvikivao "Allahu Akbar". Na mjesto užasa na otoku Ile d’Oleron stigao je velik broj vozila Hitne pomoći i policije. Neki od ranjenih su u kritičnom stanju. Za sada je četvero ljudi na intenzivnoj njezi.

Inače, riječ je o popularnom turističkom središtu otoka. Svjedoci kažu kako je automobil naglo skrenuo prema biciklistima i pješacima.

Napadač je nakon toga pokušao je vozilo zapaliti.