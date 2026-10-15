UŽAS U FRANCUSKOJ Sudarili se vlak i bus na ulazu u La Manche, najmanje 19 ljudi je ozlijeđeno

🚨 Accident sur le site d’Eurotunnel à Coquelles Un accident impliquant un minibus transportant des chauffeurs poids lourds en partance à bord d’une navette Le Shuttle s’est produit ce soir, au niveau du quai de chargement du site d’Eurotunnel. D’importants moyens ont été mobilisés immédiatement par Eurotunnel, puis sous l’autorité du préfet du Pas-de-Calais. Le premier bilan fait état de 19 personnes impliquées, conducteur compris. Aucun décès n’est à déplorer à ce stade et aucun pronostic vital n’est engagé. La sous-préfète de Calais est actuellement sur place. Un premier point de situation sera communiqué lors d’un point presse prévu à 22 h 15.