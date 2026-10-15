Hitne službe nalaze se na mjestu nesreće, a francuske vlasti najavile su da će tijekom večeri objaviti nove informacije o okolnostima događaja i stanju ozlijeđenih
UŽAS U FRANCUSKOJ Sudarili se vlak i bus na ulazu u La Manche, najmanje 19 ljudi je ozlijeđeno
Najmanje 19 osoba ozlijeđeno je u sudaru teretnog vlaka i autobusa na ulazu u tunel ispod La Manchea u Francuskoj. Prema informacijama lokalnih dužnosnika iz departmana Pas-de-Calais, nesreća se dogodila tijekom ukrcaja vozila na Le Shuttle, na utovarnoj platformi za Eurotunel, piše BBC.
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 19 blessés, dont 5 en urgence absolue, après une collision entre un train de fret et un bus à l’entrée du tunnel sous la Manche, dans le Pas-de-Calais. D’importants moyens de secours sont mobilisés sur place ainsi qu’un hélicoptère médicalisé. (Source : BFMTV)— Bastion (@BastionMediaFR) October 15, 2026
Smrtnih slučajeva nema, a dužnosnici su potvrdili da nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti.
🚨 Accident sur le site d’Eurotunnel à Coquelles Un accident impliquant un minibus transportant des chauffeurs poids lourds en partance à bord d’une navette Le Shuttle s’est produit ce soir, au niveau du quai de chargement du site d’Eurotunnel. D’importants moyens ont été mobilisés immédiatement par Eurotunnel, puis sous l’autorité du préfet du Pas-de-Calais. Le premier bilan fait état de 19 personnes impliquées, conducteur compris. Aucun décès n’est à déplorer à ce stade et aucun pronostic vital n’est engagé. La sous-préfète de Calais est actuellement sur place. Un premier point de situation sera communiqué lors d’un point presse prévu à 22 h 15.— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) October 15, 2026
Hitne službe nalaze se na mjestu nesreće, a francuske vlasti najavile su da će tijekom večeri objaviti nove informacije o okolnostima događaja i stanju ozlijeđenih.
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