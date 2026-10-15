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TEŠKA NESREĆA

UŽAS U FRANCUSKOJ Sudarili se vlak i bus na ulazu u La Manche, najmanje 19 ljudi je ozlijeđeno

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U FRANCUSKOJ Sudarili se vlak i bus na ulazu u La Manche, najmanje 19 ljudi je ozlijeđeno
Foto: Lukas Habura/DPA/PIXSELL
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Hitne službe nalaze se na mjestu nesreće, a francuske vlasti najavile su da će tijekom večeri objaviti nove informacije o okolnostima događaja i stanju ozlijeđenih

Najmanje 19 osoba ozlijeđeno je u sudaru teretnog vlaka i autobusa na ulazu u tunel ispod La Manchea u Francuskoj. Prema informacijama lokalnih dužnosnika iz departmana Pas-de-Calais, nesreća se dogodila tijekom ukrcaja vozila na Le Shuttle, na utovarnoj platformi za Eurotunel, piše BBC.

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Smrtnih slučajeva nema, a dužnosnici su potvrdili da nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti.

Hitne službe nalaze se na mjestu nesreće, a francuske vlasti najavile su da će tijekom večeri objaviti nove informacije o okolnostima događaja i stanju ozlijeđenih.

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