VDEO Užas u Indoneziji: Hladna lava i bujične poplave sravnile kuće. Najmanje 37 ljudi mrtvo...

Najmanje 37 ljudi poginulo je nakon bujičnih poplava i hladne lave s vulkana koje su pogodile indonezijski otok Sumatru. Višesatne kiše poplavile su dva okruga, odnijele više života i uništile više od 100 domova, džamija i javnih objekata, javlja BBC. Najmanje 18 ljudi je nestalo, a tamošnje vlasti očekuju da bi broj mrtvih mogao rasti.

Preživjeli su opisali kako su bježali dok je hladna lava, mješavina vulkanskog materijala i šljunka, dolazila prema njihovim domovima. - Čula sam grmljavinu i zvuk sličan kipućoj vodi. To je bio zvuk velikih kamenja koja su padala s planine Marapi. Bio je mrkli mrak pa sam koristila mobitel kao svjetiljku. Put je bio blatnjav, pa sam neprestano ponavljala 'Bože, smiluj se'. - prepričala je Rina Devina (43), stanovnica četvrti Agam za AFP. Ova majka troje djece je dodala da je susjedovu kuću "sravnilo veliko kamenje" i da je četvero njenih susjeda umrlo.

A damaged car is seen in an area affected by heavy rain brought flash floods and landslides in Tanah Datar | Foto: ANTARA FOTO

Do nedjelje poslijepodne, spasioci su pronašli 19 tijela u najteže pogođenom selu Canduang u okrugu Agam i izvukli još devet tijela u susjednom okrugu Tanah Datar, prema Nacionalnoj agenciji za potragu i spašavanje. Berliana Reskyka, još jedan stanovnik Agama, govorio je o svojim iskustvima dok je pomagao svojim ozlijeđenim susjedima. - Bilo je onih koji su plakali, histerični, jer još nisu pronašli neke članove obitelji. Bilo je i onih koji su otkrili da su im voljeni umrli - prepričava Berliana za BBC.

A drone view shows an area affected by heavy rain brought flash floods and landslides in Tanah Datar | Foto: ANTARA FOTO

Poplava je posljednja u nizu prirodnih katastrofa koje su, barem djelomično, rezultat ljudskih aktivnosti, rekli su stručnjaci za okoliš za indonezijski BBC. - Bujične poplave i klizišta hladne lave i dalje se ponavljaju i povećavaju intenzitet zbog pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa i nasumičnog razvoja. Kao rezultat toga, katastrofe se ponavljaju svake godine. Zapravo, svake su godine sve učestalije. Udaljenost između jedne katastrofe i druge postaje bliža - rekao je Wengki Purwanto, direktor ogranka Zapadne Sumatre Indonezijskog foruma za okoliš.

A man stands near a damaged car in an area affected by heavy rain brought flash floods and landslides in Agam | Foto: ANTARA FOTO

Područje oko planine Marapi doživjelo je nekoliko sličnih katastrofa u posljednjih šest mjeseci. Krajem prošle godine poginula su 23 planinara nakon što je vulkan erumpirao, a u veljači ove godine bujične poplave oštetile su desetke domova. Inače, Marapi u prijevodu s lokalnog jezika Minang znači "Vatrena planina".