Užas u Istri: 'Autom su nam udarili psa i obećali pomoć, a zatim su nestali. Gdje je pas?'

Automobil s trojicom mladića sinoć je u Šišanu, Istri udario psa na neosvijetljenoj cesti ispred obiteljske kuće. Mladići su se prema navodima obitelji ponudili da teško ozlijeđenu životinju odvezu veterinaru, no tamo nikada nisu stigli. Od tada nitko ne zna gdje je pas.

Prema navodima iz objave koja se dijeli na društvenim mrežama, mladići su nakon udarca zaustavili vozilo, izašli i pokušali pomoći psu. Vlasnica je odmah istrčala iz kuće i zatekla psa s teškim ozljedama vrata i krvavim očima, a zatim ga je pokušavala oživjeti. Za njom su iz kuće istrčala i djeca, koja su vidjela cijeli prizor.

Mladići putem nestaju

Vlasnica je, u šoku i dok je pokušavala smiriti djecu, prihvatila ponudu mladića da psa odmah odvezu veterinaru. Čim je uspjela, sjela je u svoj automobil i krenula za njima.

Mladići su joj, prema njezinim navodima, putem nestali s vidika. Vlasnica je stigla do veterinara, ali oni se ondje nisu pojavili. S obzirom na težinu ozljeda, ona strahuje da njezin pas više nije živ.

Obitelj ne želi nikoga optuživati

Obitelj se javno obraća mladićima i naglašava da ne zna što se dogodilo.

- Ovim putem molimo trojicu mladića da se jave i kažu gdje je pas. Možda ste se uplašili. Možda je pas uginuo tijekom vožnje i niste znali što učiniti. Možda ste u panici donijeli pogrešnu odluku. Ne znamo što se dogodilo i ne želimo nikoga unaprijed optuživati. Ali vas molimo, pokažite sada barem toliko ljudskosti i recite gdje ste ostavili psa - poručuju.

Obitelj želi dostojanstveno pokopati psa i posljednji put se oprostiti od člana obitelji. Najteže im pada neizvjesnost, osobito djeci koja ne znaju što se dogodilo s njihovim ljubimcem.

- Ako je pas uginuo, recite gdje se nalazi. Njegova obitelj zaslužuje barem taj posljednji oproštaj - navodi se u apelu obitelji.

Upit o cijelom događaju poslali smo Istarskoj policiji, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.