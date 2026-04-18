UŽAS U ISTRI Muškarca (40) terete za teško zlostavljanje obitelji tijekom dužeg perioda

Državno odvjetništvo u Puli ispitalo je muškarca (40), te je protiv njega donijelo rješenje o provođenju istrage. Sumnja se da je počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava.

Kako je izvijestio DORH muškarcu je određen istražni zatvor. Postoji osnovana sumnja da je on tijekom duljeg vremenskog razdoblja na području Istarske županije počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Također, na teret mu se stavlja i da je u travnju ove godine počinio i teško kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu bliske osobe.

DORH je nakon ispitivanja podnijelo sucu istrage nadležnog suda prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Kao razlozi navedeni su opasnost od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke te opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i osumnjičeniku odredio istražni zatvor po obje osnove.