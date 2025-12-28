Užas u Italiji! Majka i kći umrle nakon večere za Badnjak, otac u teškom stanju. Gostima ništa...

Talijansku pokrajinu Campobasso potresla je obiteljska tragedija u kojoj su u razmaku od samo nekoliko sati život izgubile Sara Di Vita (15) i njezina majka Antonella Di Ielsi (50). Sumnja se da su smrtni slučajevi povezani s trovanjem hranom konzumiranom tijekom blagdanske večere na Badnjak, izvijestili su talijanski mediji.

Tinejdžerica je preminula u subotu navečer, nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, dok je njezina majka podlegla u nedjelju ujutro. Otac obitelji, Gianni Di Vita (55), također je hospitaliziran zbog sličnih simptoma, no njegovo stanje zasad nije službeno detaljno objavljeno.

Prema navodima policije, članovima obitelji je pozlilo nekoliko dana nakon blagdanskog obroka koji je uključivao ribu i morske plodove. Sara je već ranije osjećala zdravstvene tegobe te je zajedno s obitelji potražila pomoć u hitnoj službi, no nakon pregleda su upućeni kući uz pretpostavku da se radi o blažem trovanju hranom.

U subotu poslijepodne djevojčino se stanje znatno pogoršalo, uz izražene bolove i grčeve u trbuhu, a unatoč ponovnoj intervenciji liječnika, nije joj bilo spasa. Zanimljivo je da sestra (20) preminule djevojke nije imala nikakve simptome, kao ni gosti koji su za blagdane boravili u njihovu domu.

Državno odvjetništvo u Campobassu naložilo je obdukciju tijela preminulih kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, dok policija nastavlja istragu okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Istraga bi trebala utvrditi je li koban bio blagdanski obrok ili neki drugi faktor.