Obavijesti

News

Komentari 0
RUČALI MORSKE PLODOVE

Užas u Italiji! Majka i kći umrle nakon večere za Badnjak, otac u teškom stanju. Gostima ništa...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Italiji! Majka i kći umrle nakon večere za Badnjak, otac u teškom stanju. Gostima ništa...
Foto: Pixabay

Sumnja se da su smrtni slučajevi povezani s trovanjem hranom konzumiranom tijekom blagdanske večere na Badnjak...

Talijansku pokrajinu Campobasso potresla je obiteljska tragedija u kojoj su u razmaku od samo nekoliko sati život izgubile Sara Di Vita (15) i njezina majka Antonella Di Ielsi (50). Sumnja se da su smrtni slučajevi povezani s trovanjem hranom konzumiranom tijekom blagdanske večere na Badnjak, izvijestili su talijanski mediji.

Tinejdžerica je preminula u subotu navečer, nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, dok je njezina majka podlegla u nedjelju ujutro. Otac obitelji, Gianni Di Vita (55), također je hospitaliziran zbog sličnih simptoma, no njegovo stanje zasad nije službeno detaljno objavljeno.

Prema navodima policije, članovima obitelji je pozlilo nekoliko dana nakon blagdanskog obroka koji je uključivao ribu i morske plodove. Sara je već ranije osjećala zdravstvene tegobe te je zajedno s obitelji potražila pomoć u hitnoj službi, no nakon pregleda su upućeni kući uz pretpostavku da se radi o blažem trovanju hranom.

NESRETAN SLUČAJ... Tragedija za blagdane u Italiji: Muškarac se ugušio na večeri, zapeo mu komad panettonea...
Tragedija za blagdane u Italiji: Muškarac se ugušio na večeri, zapeo mu komad panettonea...

U subotu poslijepodne djevojčino se stanje znatno pogoršalo, uz izražene bolove i grčeve u trbuhu, a unatoč ponovnoj intervenciji liječnika, nije joj bilo spasa. Zanimljivo je da sestra (20) preminule djevojke nije imala nikakve simptome, kao ni gosti koji su za blagdane boravili u njihovu domu.

Državno odvjetništvo u Campobassu naložilo je obdukciju tijela preminulih kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, dok policija nastavlja istragu okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Istraga bi trebala utvrditi je li koban bio blagdanski obrok ili neki drugi faktor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025