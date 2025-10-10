Užas u Koprivnici: Mrtvo tijelo muškarca (78) pronašli u kući

Tijelo muškarca (78) pronašli su policijski službenici u četvrtak, 9. listopada u popodnevnim satima na koprivničkom području, izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke.

Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.

Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.