Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije
RADE OBDUKCIJU
Užas u Koprivnici: Mrtvo tijelo muškarca (78) pronašli u kući
Čitanje članka: < 1 min
Tijelo muškarca (78) pronašli su policijski službenici u četvrtak, 9. listopada u popodnevnim satima na koprivničkom području, izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke.
Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.
Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije.
Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku