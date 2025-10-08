Detalji tragedije u Madridu: Strani radnici i arhitektica poginuli u urušavanju kuće

Šesterokatnica u središtu Madrida u utorak se tijekom rekonstrukcije urušila, a u nesreći je četvero ljudi poginulo. Radi se o trojici radnika i jednoj arhitektici koja je nadgledala radove na objektu, piše Reuters.

Zgrada, izgrađena davne 1965. godine, bila je u postupku prenamjene u luksuzni hotel kada je njezina unutarnja konstrukcija naglo popustila. Fasada je, prema navodima vlasti, ostala stajati, dok se unutrašnjost potpuno urušila. Potraga za nestalima trajala je gotovo 15 sati, a tijela poginulih pronađena su uz pomoć dronova i pasa tragača.

Gradonačelnik Madrida José Luis Almeida potvrdio je da su vatrogasci izvukli tijela svih nestalih osoba te izrazio duboku sućut obiteljima stradalih. “S velikom tugom potvrđujemo da su pronađena tijela svih nestalih nakon urušavanja zgrade”, napisao je Almeida na društvenoj mreži X.

Prema informacijama lokalnih vlasti, među poginulima su trojica muškaraca u dobi između 30 i 50 godina, porijeklom iz Ekvadora, Malija i Gvineje-Konkari, dok je četvrta žrtva 30-godišnja španjolska arhitektica koja je vodila projekt. Troje drugih radnika zadobilo je ozljede, no njihovi životi nisu u opasnosti.

Jedan od radnika koji je preživio, Mikhail, izjavio je kako je bio izvan zgrade kada je čuo jaki prasak i vidio ogroman oblak prašine koji je progutao cijelu ulicu. “Samo sam počeo trčati, nisam znao što se događa”, rekao je.

Foto: Juan Medina

Zgrada je već godinama imala tehničke probleme. U izvješćima iz 2012. i 2022. ocijenjena je kao “nepovoljna” zbog dotrajalih krovova, zidova i sustava odvodnje. Unatoč tome, gradske vlasti su u prosincu 2024. odobrile projekt obnove kojim se objekt trebao pretvoriti u hotel s pet zvjezdica.

Vlasnik nekretnine je saudijski investicijski fond RSR, specijaliziran za luksuzne hotele i turističke apartmane u Španjolskoj i Portugalu. Fond je zgradu kupio 2022. godine za 24,5 milijuna eura. Prema planu, radovi su trebali trajati dvije godine, no nesreća je projekt zaustavila već u ranoj fazi.

Foto: Juan Medina

Urušavanje je izazvalo šok među stanovnicima madridske četvrti gdje se nesreća dogodila. Vatrogasci, policija i građevinski inspektori nastavili su pretraživati ruševine i provoditi istragu o uzrocima katastrofe.