Komentari 4
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Piše Luka Safundžić,
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
Foto: Ilustracija, Stanislav Branislav Babić/Pixsell

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

Zagrebačka policija izvijestila je kako su rano jutros, iza četiri sata, na području Maksimira trojica nepoznatih muškaraca ušla u obiteljsku kuću. U kući su, navela je policija, u tom trenutku bili vlasnik kuće (65) i dvoje članova obitelji, maloljetnik i 62-godišnjakinja. 

- Odmah po ulasku u kuću fizički su napali 65-godišnjaka i ozlijedili ga uporabom oštrog predmeta. U obrani napada na sebe, jednog je  počinitelja uspio odgurnuti od sebe - naveli su iz policije. 

Dodaju i da je tada jedan od osumnjičenika zaprijetio vatrenim oružjem. 

- Maloljetni član obitelji je tada s namjerom obrane predmetom koji mu je bio nadohvat ruke, udario po glavi nakon čega su svi osumnjičeni pobjegli - objavila je policije. 

Zaključuju i kako je u ovom događaju 65-godišnjak lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku. 

Komentari 4
