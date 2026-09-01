UŽAS U MEĐIMURJU Muškarac ubio psa u dvorištu...

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (46) kojeg sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja, objavila je međimurska policija. Sumnja se da je muškarac u nedjelju, 30. kolovoza oko 17.30 sati, u dvorištu obiteljske kuće u Paragu ručnim alatom s oštricom usmrtio oko godinu dana starog psa mješanca.

Nakon toga tijelo psa odnio je na poljski put nedaleko od naselja i tamo ga ostavio. Policija je na mjestu pronalaska obavila očevid, a tijelo psa preuzeo je djelatnik ovlaštene veterinarske tvrtke.

Protiv 46-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.