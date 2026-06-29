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krvavi napad

Užas u Njemačkoj: Broj poginulih popeo se na šest, policija privela osumnjičene

Piše HINA,
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Užas u Njemačkoj: Broj poginulih popeo se na šest, policija privela osumnjičene
Foto: Jonas Walzberg

Šest osoba ubijeno je u ponedjeljak u centru za mlade na sjeveru Njemačke, a snimka koju je kasnije objavio list Bild prikazuje policiju kako okružuje i pritvara dvije osobe iz automobila koji se vozio cestom s probušenom gumom

Policija je incident nazvala ubojstvom s više žrtava u gradu Stadeu u blizini lučkog grada Hamburga. Motiv nije bio odmah jasan. List Spiegel, pozivajući se na dobivene informacije, objavio je da se vjerojatno ne radi o političkom ili ekstremističkom incidentu već da je vjerojatno riječ o osobnom motivu.

Policija je objavila da su dvije osobe privedene, među kojima je osumnjičenik. Policija je upozorila ljude da se drže podalje od područja gdje se incident dogodio, ali je kasnije navela da nema opasnosti za javnost.

Njemački mediji su isprva izvijestili da su četiri žene i muškarac ubijeni. Policija je kasnije objavila da je šesta odrasla osoba umrla u bolnici od posljedica ranjavanja.

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Policija je navela da se incident dogodio u ustanovi za socijalnu skrb mladih u Stadeu, gradu s gotovo 50.000 ljudi zapadno od Hamburga. 

Snimka koju je objavio list Bild prikazuje automobil s probušenom desnom gumom kako usporava i zaustavlja se na cesti. Naoružana policija potom je potrčala prema automobilu i privela dvije osobe koje su morale ležati na tlu. Policija je ogradila područje u blizini centra za mlade u popločanoj ulici s kućama od crvene cigle, a na mjestu događaja bili su forenzičari u bijelim odijelima i policajci u civilu.

Masovne pucnjave su rijetke u Njemačkoj, posebno u usporedbi sa Sjedinjenim Državama. Naoružani napadač ustrijelio je 2023. godine u Hamburgu šest osoba prije nego što je počinio samoubojstvo u dvorani Jehovinih svjedoka. Mladi muškarac njemačko-iranskog podrijetla opsjednut masovnim ubojstvima ubio je najmanje devet osoba u Muenchenu 2016. godine.

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