Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Užas u Njemačkoj: Dvoje ljudi je poginulo u padu zrakoplova

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Njemačkoj: Dvoje ljudi je poginulo u padu zrakoplova
Foto: Matthias Balk/DPA

Avion je navodno eksplodirao u zraku, a očevici navode da je avion okrznuo i jednu kuću

Dvoje ljudi je poginulo nakon što se u stambenom području grada Limburgerhofa na jugozapadu Njemačke oko 11:30 sati srušio mali zrakoplov, piše Anadolu.

- Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvoje ljudi je poginulo. Trenutačno nema dojava o ozlijeđenim stanovnicima, izjavio je policijski glasnogovornik Thorsten Mischler.

Ipak, prema pisanju tamošnjih medija, najmanje još jedna osoba je ozlijeđena.

OŠTEĆEN LIJEVI MOTOR EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte prvu snimku s piste u Splitu! Evo kako izgleda motor aviona

Avion je navodno eksplodirao u zraku, a očevici navode da je avion okrznuo i jednu kuću. Krhotine su, prema riječima policije pale na šire područje. Na terenu se nalazi hitna pomoć i policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka
Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...
POTVRĐENA U SABORU

Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...

Za izbor Mirte Matić glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić
Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'
ZAVRŠILA U REMETINCU

Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'

Matea O. (20), koja je napala Filipinca u Zagrebu, u rodnom je Međimurju trenirala nogomet. U klubu je znaju kao vedru i angažiranu u sportu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026