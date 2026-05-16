Užas u Njemačkoj: Dvoje ljudi je poginulo u padu zrakoplova

Dvoje ljudi je poginulo nakon što se u stambenom području grada Limburgerhofa na jugozapadu Njemačke oko 11:30 sati srušio mali zrakoplov, piše Anadolu.

- Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvoje ljudi je poginulo. Trenutačno nema dojava o ozlijeđenim stanovnicima, izjavio je policijski glasnogovornik Thorsten Mischler.

Ipak, prema pisanju tamošnjih medija, najmanje još jedna osoba je ozlijeđena.

Avion je navodno eksplodirao u zraku, a očevici navode da je avion okrznuo i jednu kuću. Krhotine su, prema riječima policije pale na šire područje. Na terenu se nalazi hitna pomoć i policija.