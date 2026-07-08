UŽAS U NJEMAČKOJ Mladić (16) nožem napao dvoje učenika u školi: 'Hrvatski je državljanin'

Šesnaestogodišnjak za kojeg njemačka policija sumnja da je u srijedu nožem napao učenike u gimnaziji u bavarskom Schongauu hrvatski je državljanin, potvrdio je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann.

- Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo i živio je s roditeljima - rekao je Herrmann na upit agencije dpa. Dodao je kako je mladić u prošlosti bio na psihijatrijskom liječenju, ali nije potvrdio navode da je riječ o bivšem učeniku škole u kojoj se napad dogodio.

Prema zasad dostupnim informacijama, u napadu su teže ozlijeđene dvije 13-godišnje djevojčice, no izvan su životne opasnosti. Još nije poznato jesu li osumnjičeni i žrtve bili u međusobnom odnosu.

- Postoje indicije da osumnjičeni već i prije ovog napada upao u oči zbog prijetnji nasiljem - rekao je Herrmann.

Napad se dogodio u gimnaziji Welfen-Gymnasium u Schongauu, gradu s nešto više od 12.000 stanovnika u zapadnoj Gornjoj Bavarskoj. Školu pohađa oko 800 učenika, a u njezinoj neposrednoj blizini nalaze se i druge obrazovne ustanove.

Osumnjičeni je ubrzo nakon napada uhićen, a prema riječima ministra bio je naoružan nožem i vatrenim oružjem.

- Pretpostavljamo da je postojao jedan počinitelj koji je nosio nož i vatreno oružje - rekao je Herrmann. Dodao je kako u početku vatreno oružje nije pronađeno, ali jest streljivo, te da nema vjerodostojnih dokaza koji bi upućivali na postojanje drugog počinitelja.

Policija zasad nije objavila motiv napada, a istraga je u tijeku. Nakon dojave oko 12.50 sati na teren je upućen velik broj policijskih i hitnih službi, dok su građani pozvani da izbjegavaju područje škole. Za roditelje učenika organizirano je mjesto za informacije i pomoć u obližnjem vatrogasnom domu.