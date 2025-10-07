Užas u Njemačkoj! Pred kućom nožem izboli novoizabranu gradonačelnicu, pronašao je sin

Novoizabrana gradonačelnica Herdecka, Iris Stalzer (57), pronađena je teško ozlijeđena u svom stanu, potvrdile su lokalne vlasti u utorak. Prema navodima sigurnosnih izvora, političarka Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) zadobila je nekoliko ubodnih rana, a sve okolnosti napada još se istražuju.

Prema pisanju Deutsche Wellea (DW), Stalzer je napadnuta ispred svoje rezidencije oko podneva, nakon čega je, teško ozlijeđena, uspjela ući u stan prije nego što se srušila. Kako prenosi Bild, teško ozlijeđenu Stalzer pronašao je njezin sin, kojem je navodno rekla da ju je napalo nekoliko muškaraca.

Foto: Alex Talash/DPA

Hitne službe su brzo intervenirale te su Stalzer prevezle u bolnicu, gdje se nalazi u životno ugrožavajućem stanju. Policija i forenzičari i dalje osiguravaju mjesto događaja, a istraga o motivima napada je u tijeku.

Stalzer je nedavno izabrana za gradonačelnicu Herdecka. U drugom krugu izbora, održanom 28. rujna, pobijedila je s 52,2 posto glasova, porazivši kandidata Kršćanskodemokratske unije (CDU), Fabiana Conrada Haasa. Ovim izborom SPD je preuzeo vodstvo u gradu koji je dugi niz godina bio uporište CDU-a.

Majka dvoje tinejdžera i odvjetnica za radno pravo, Stalzer je dugi niz godina bila aktivna u lokalnoj politici grada koji broji oko 23.000 stanovnika.

Foto: Alex Talash/DPA

Napad je izazvao val osuda i zabrinutosti u njemačkoj javnosti. Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je duboki šok zbog događaja.

„Dobili smo vijest o gnusnom činu iz Herdecka. Strahujemo za život novoizabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se njezinom potpunom oporavku. Moje misli su s njezinom obitelji i voljenima“, napisao je Merz na platformi X.

Vođa parlamentarne grupe SPD-a u Berlinu, Matthias Miersch, rekao je kako se nada da će Stalzer preživjeti ovaj strašan čin, dodavši da je stranka „duboko zabrinuta“ i da u ovom trenutku ne može komentirati pozadinu napada.

Foto: Alex Talash/DPA

Policija još uvijek traga za počiniteljima, a vlasti su pozvale građane Herdecka da prijave bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi.