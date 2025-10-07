Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Užas u Njemačkoj! Pred kućom nožem izboli novoizabranu gradonačelnicu, pronašao je sin

Užas u Njemačkoj! Pred kućom nožem izboli novoizabranu gradonačelnicu, pronašao je sin
Foto: Alex Talash/DPA

Policija još uvijek traga za počiniteljima, a vlasti su pozvale građane Herdecka da prijave bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi

Novoizabrana gradonačelnica Herdecka, Iris Stalzer (57), pronađena je teško ozlijeđena u svom stanu, potvrdile su lokalne vlasti u utorak. Prema navodima sigurnosnih izvora, političarka Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) zadobila je nekoliko ubodnih rana, a sve okolnosti napada još se istražuju.

Prema pisanju Deutsche Wellea (DW), Stalzer je napadnuta ispred svoje rezidencije oko podneva, nakon čega je, teško ozlijeđena, uspjela ući u stan prije nego što se srušila. Kako prenosi Bild, teško ozlijeđenu Stalzer pronašao je njezin sin, kojem je navodno rekla da ju je napalo nekoliko muškaraca.

Mayor of Herdecke injured with stab wounds
Foto: Alex Talash/DPA

Hitne službe su brzo intervenirale te su Stalzer prevezle u bolnicu, gdje se nalazi u životno ugrožavajućem stanju. Policija i forenzičari i dalje osiguravaju mjesto događaja, a istraga o motivima napada je u tijeku.

Stalzer je nedavno izabrana za gradonačelnicu Herdecka. U drugom krugu izbora, održanom 28. rujna, pobijedila je s 52,2 posto glasova, porazivši kandidata Kršćanskodemokratske unije (CDU), Fabiana Conrada Haasa. Ovim izborom SPD je preuzeo vodstvo u gradu koji je dugi niz godina bio uporište CDU-a.

Majka dvoje tinejdžera i odvjetnica za radno pravo, Stalzer je dugi niz godina bila aktivna u lokalnoj politici grada koji broji oko 23.000 stanovnika.

Mayor of Herdecke injured with stab wounds
Foto: Alex Talash/DPA

Napad je izazvao val osuda i zabrinutosti u njemačkoj javnosti. Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) izrazio je duboki šok zbog događaja.

„Dobili smo vijest o gnusnom činu iz Herdecka. Strahujemo za život novoizabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se njezinom potpunom oporavku. Moje misli su s njezinom obitelji i voljenima“, napisao je Merz na platformi X.

Vođa parlamentarne grupe SPD-a u Berlinu, Matthias Miersch, rekao je kako se nada da će Stalzer preživjeti ovaj strašan čin, dodavši da je stranka „duboko zabrinuta“ i da u ovom trenutku ne može komentirati pozadinu napada.

Mayor of Herdecke injured with stab wounds
Foto: Alex Talash/DPA

