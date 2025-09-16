Obavijesti

Užas u Novom Zagebu: Policija traži dvojicu napadača, pretukli i teško ozlijedili ženu (48)

Nije jasno zbog čega je došlo do napada, a kriminalističko istraživanje je u tijeku

Dvojica nepoznatih počinitelja verbalno i fizički su napali ženu (48) u Novom Zagrebu na Karamanovu prilazu u nedjelju oko dva sata, a sve je prijavila u ponedjeljak, piše zagrebačka policija.

Ženi su liječničku pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nije jasno zbog čega je došlo do napada, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

