ZAVRŠILA U BOLNICI
Užas u Novom Zagebu: Policija traži dvojicu napadača, pretukli i teško ozlijedili ženu (48)
Čitanje članka: < 1 min
Dvojica nepoznatih počinitelja verbalno i fizički su napali ženu (48) u Novom Zagrebu na Karamanovu prilazu u nedjelju oko dva sata, a sve je prijavila u ponedjeljak, piše zagrebačka policija.
Ženi su liječničku pomoć pružili u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Nije jasno zbog čega je došlo do napada, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
