Užas u Novom Zagrebu: Teško ranio pijanog muškarca u autu, razbio mu vjetrobransko staklo

Pijani muškarac (42) teško je ozlijeđen u utorak oko 20.50 sati nakon što ga je napao drugi muškarac (50) pred svojom kućom u Turanjskoj ulici u Novom Zagrebu, priopćili su iz PU zagrebačke.

Naime, 42-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,70 g/kg u organizmu, teretnim automobilom marke Renault zagrebačkih registarskih oznaka dovezao se do kuće 50-godišnjaka. On je tada izašao iz kuće, tupim predmetom razbio vjetrobransko staklo te oštetio dio vozila. Nakon toga, teško je ozlijedio 42-godišnjaka, a koji se u to vrijeme nalazio u vozilu.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb nakon čega je smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do uredovnog vremena suca za prekršaje zbog počinjenog prekršaja upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola.

Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.