Užas u Poljskoj! Dvojica rudara poginula u eksploziji metana

Dvojica rudara poginula su u ponedjeljak ujutro u eksploziji metana u rudniku ugljena u južnom poljskom gradu Pawłowice, objavio je njegov upravitelj.

Eksplozija se dogodila u ponedjeljak ujutro na dubini od oko 900 metara, objavila je tvrtka Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

U blizini eksplozije nalazilo se deset rudara. Osmero je uspjelo pobjeći na sigurno, no izgubljen je kontakt s 40-godišnjakom i 41-godišnjakom.

Oni su pronađeni mrtvi nakon sedam sati potrage, prenosi dpa.

Time je broj poginulih rudara u Poljskoj u ovoj godini narastao na 15, objavile su rudarske vlasti.

Poljski premijer Donald Tusk u utorak ujutro je izrazio sućut obiteljima poginulih, a predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je primio vijest o nesreći „s velikom tugom”.