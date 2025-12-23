Obavijesti

Užas u Poljskoj! Dvojica rudara poginula u eksploziji metana

Piše Hina,
Foto: Barbara Lewis/REUTERS

Eksplozija metana u poljskom rudniku odnijela živote dvojice rudara! Eksplozija se dogodila u ponedjeljak ujutro na dubini od oko 900 metara...

Dvojica rudara poginula su u ponedjeljak ujutro u eksploziji metana u rudniku ugljena u južnom poljskom gradu Pawłowice, objavio je njegov upravitelj. 

Eksplozija se dogodila u ponedjeljak ujutro na dubini od oko 900 metara, objavila je tvrtka Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

U blizini eksplozije nalazilo se deset rudara. Osmero je uspjelo pobjeći na sigurno, no izgubljen je kontakt s 40-godišnjakom i 41-godišnjakom. 

Oni su pronađeni mrtvi nakon sedam sati potrage, prenosi dpa. 

Time je broj poginulih rudara u Poljskoj u ovoj godini narastao na 15, objavile su rudarske vlasti. 

Poljski premijer Donald Tusk u utorak ujutro je izrazio sućut obiteljima poginulih, a predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je primio vijest o nesreći „s velikom tugom”.   

