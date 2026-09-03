UŽAS U PULI Dvoje ozlijeđenih pri skoku s Galebovih stijena u more. Nijemac (24) je u bolnici

Dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more na Galebovim stijenama zabilježena su u srijedu u Puli, izvijestila je u četvrtak istarska policija. Prvi slučaj dogodio se oko 13 sati, kada je 20-godišnja poljska državljanka prilikom skoka donjim djelom tijela udarila u stijenu u moru, pri čemu se lakše ozlijedila.

Drugi slučaj zabilježen je oko 14.30 sati, kada je 24-godišnji njemački državljanin teško ozlijeđen prilikom skoka u more s visine od oko pet metara. Mladić je zbog zadobivenih ozljeda zadržan na daljnjem liječenju u pulskoj bolnici.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora.

Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno, kažu u policiji.