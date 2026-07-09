Ozljeđeni muškaraca prevezen je u pulsku bolnicu, a policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem
ŽRTVA U BOLNICI
PUCNJAVA U PULI Policija lovi napadača, pucao je u čovjeka i pogodio ga u stražnjicu?
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Jedan muškarac propucan je iz vatrenog oružja u četvrtak poslijepodne na području Valdebeka u Puli, objavila je danas PU istarska.
Dodali su kako je muškarac prevezen u pulsku bolnicu, obrada je u tijeku i težina ozljeda zasad nije poznata. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o jednom mehaničaru. Metak ga je navodno pogodio u stražnjicu.
- Policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere traganja za počiniteljem - pišu iz policije.
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