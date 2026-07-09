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ŽRTVA U BOLNICI

PUCNJAVA U PULI Policija lovi napadača, pucao je u čovjeka i pogodio ga u stražnjicu?

Piše Dijana Marić, Bogdan Blotnej,
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PUCNJAVA U PULI Policija lovi napadača, pucao je u čovjeka i pogodio ga u stražnjicu?
Foto: 24sata
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Ozljeđeni muškaraca prevezen je u pulsku bolnicu, a policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem

Jedan muškarac propucan je iz vatrenog oružja u četvrtak poslijepodne na području Valdebeka u Puli, objavila je danas PU istarska.

Dodali su kako je muškarac prevezen u pulsku bolnicu, obrada je u tijeku i težina ozljeda zasad nije poznata. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o jednom mehaničaru. Metak ga je navodno pogodio u stražnjicu.

- Policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere traganja za počiniteljem - pišu iz policije.

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