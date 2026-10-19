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Policija istražuje jezive objave

Užas u Rumunjskoj: Nožem napao učiteljicu i vršnjaka, napad najavio na TikToku

Piše HINA,
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Užas u Rumunjskoj: Nožem napao učiteljicu i vršnjaka, napad najavio na TikToku
Foto: INQUAM PHOTOS
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Učenik iz Bistrițe, prema navodima, navodno je na društvenim mrežama najavio napad na učiteljicu i vršnjaka, a vlasti istražuju njegovu ulogu u širenju nasilja među mladima

Rumunjska policija priopćila je da je 13-godišnji učenik u ponedjeljak nožem napao i ozlijedio učiteljicu i drugog učenika, a lokalni mediji izvješćuju da je svoje planove objavio na društvenim mrežama malo prije napada. U školama diljem Europe ove se godine dogodio niz napada u zemljama poput Poljske, Francuske i Švedske, a vlasti su u nekim slučajevima ukazale na ulogu društvenih mreža i internetskih subkultura koje veličaju ubojstva u poticanju nasilja.

„Oko 8,40 sati policija je obaviještena... da je učenik sedmog razreda jedne škole u Bistriți navodno nožem napao nastavnicu i drugog učenika”, navodi se u policijskom priopćenju.

Pravosudni izvor rekao je za Reuters da se 13-godišnjak istražuje zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva, no budući da je maloljetan, neće mu se suditi. Reuters nije uspio stupiti u kontakt s dječakovim odvjetnikom.

Izvor je naveo da je dječak na TikToku objavio poruke u kojima poziva na nasilje, ali je dodao da tužitelji moraju pregledati njegove digitalne uređaje prije donošenja zaključaka.

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Iz TikToka nije bilo komentara o ovom slučaju.

Nekoliko mjesnih medija izvijestilo je da je dječak svoje namjere objavio na internetu malo prije napada.

Slika s društvenih mreža objavljena u mjesnim medijima prikazuje dječaka kako se fotografira u kupaonskom ogledalu s nožem i kacigom s kamerom. Na drugoj se vidi njegova ruka koja pokazuje znak OK. Ispod toga stoji poruka na engleskom jeziku: „To je to, momci. Pripremao sam ovo osam mjeseci, vidimo se u Valhali.”

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Reuters nije mogao provjeriti autentičnost tih objavljenih sadržaja iz neovisnih izvora.

Njihov je sadržaj bio sličan onome što je objavio napadač koji je početkom ovog mjeseca ubio školskog domara u istočnoj Poljskoj.

„Novinske napise o tome da je učenik najavio svoj napad na TikToku moraju razjasniti istražitelji”, objavio je ministar obrazovanja Mihai Dimian na Facebooku.

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