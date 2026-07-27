Užas u Seattleu: Dvoje ubijenih, više ranjenih na festivalu hrane

Najmanje dvije osobe su ubijene, a petero ih je ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se u nedjelju navečer dogodila na popularnom festivalu hrane u Seattleu. Pucnjava je izazvala paniku među posjetiteljima, koji su u strahu za život bježali od kiše metaka. Vlasti su potvrdile da su dva sumnjivca uhićena.

Kaos na omiljenoj gradskoj manifestaciji

Foto: Jason Redmond

Do pucnjave je došlo oko 18 sati po lokalnom vremenu u Seattle Centeru, poznatoj gradskoj lokaciji u blizini tornja Space Needle, gdje se održavao popularni festival "Bite of Seattle". Ovaj besplatni trodnevni događaj, koji slavi svoju 41. godišnjicu, svake godine privuče stotine tisuća posjetitelja željenih dobre hrane, glazbe i zabave. No, ove godine idilu je prekinuo zvuk pucnjeva, za koje su mnogi isprva pomislili da je vatromet. Ubrzo je postalo jasno da se radi o oružanom napadu, nakon čega je nastao stampedo.

Svjedoci su opisali scene čistog kaosa. Posjetitelji su u panici trčali, gazili jedni preko drugih i prevrtali dječja kolica u pokušaju da pobjegnu na sigurno. Estain Wakonabo (25), jedan od posjetitelja, rekao je kako je vidio nekoliko žrtava pucnjave kako leže na tlu i tijelo prekriveno žutom plahtom.

​- Bio je to čisti kaos - izjavio je Wakonabo.

Stanje žrtava i brza reakcija vlasti

Foto: Jason Redmond

Vatrogasna služba Seattlea potvrdila je da su dvije osobe preminule na licu mjesta. Petero ranjenih prevezeno je u bolnicu Harborview Medical Center. Među ozlijeđenima je i dvogodišnji dječak. Prema bolničkim izvorima, 56-godišnja žena je u kritičnom stanju i podvrgnuta je operaciji. Dječak (2), 23-godišnji muškarac i 39-godišnja žena nalaze se u stabilnom stanju. Još jedna žrtva, 40-godišnja žena, zadobila je lakše ozljede i pružena joj je pomoć na mjestu događaja, nakon čega je odbila hospitalizaciju. Identiteti preminulih još nisu službeno objavljeni.

Gradonačelnica Katie Wilson objavila je oko tri sata nakon pucnjave da su dva osumnjičenika uhićena. U svom priopćenju izrazila je sućut obiteljima žrtava i osudila nasilje koje je narušilo događaj namijenjen slavlju zajedništva.

"Pogođene obitelji proživljavaju najgore trenutke u svojim životima, a cijela zajednica pokušava shvatiti kako je okupljanje izgrađeno oko kulture, povezanosti i radosti završilo pucnjavom", poručila je gradonačelnica Wilson u službenoj izjavi.

"Nitko ne bi trebao morati razmišljati o riziku od pucnjave prije odlaska na događaj, okupljanja s prijateljima ili uživanja u svom gradu. Naša prva odgovornost je podržati ožalošćene obitelji, brinuti se za ozlijeđene i pružiti jasne i točne informacije javnosti."

Policija Seattlea odmah je ogradila šire područje oko Seattle Centera kako bi provela očevid, a istraga je i dalje u tijeku. Gradski monorail, koji prolazi tim područjem, bio je zatvoren do kraja večeri. Istragu vodi lokalna policija uz pomoć FBI-a i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF), a motiv napada se još utvrđuje.

*uz korištenje AI-ja