Obavijesti

News

Komentari 0
pokušao pregaziti policajca

Detalji užasa iz noćne potjere u Sesvetama: Policajac pucao iz pištolja kako bi spasio život...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa iz noćne potjere u Sesvetama: Policajac pucao iz pištolja kako bi spasio život...
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zagrebačka policija prijavila je 33-godišnjaka koji je u noći na nedjelju u bijegu pred policijskim patrolama u Sesvetama pokušao pregaziti policajca

Admiral

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči 33-godišnjaka za kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva te dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu policijskog službenika.

PUZ je ranije izvijestio da je u nedjelju oko 2 sata zaprimljena dojava da vozač Audija krivuda na cesti iz smjera Dugog Sela prema zapadu te da je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola.

Ubrzo ga je uočio policajac i krenuo za njim u namjeri zaustavljanja, no vozač se oglušio na naredbe te se dao u bijeg unatoč uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima.

SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

U Sesvetama se u potjeru uključila još jedna policijska ophodnja radi sigurnog zaustavljanja vozila, nakon čega se osumnjičeni u sesvetskoj Ulici Ive Politea zaustavio na parkiralištu poduzeća gdje mu je policajac vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio.

No, bjegunac je u tom trenutku pokrenuo vozilo te krenuo prema policijskom službeniku kako bi ga udario i nastavio bijeg.

Policajac se radi zaštite svog života bacio na tlo te je iz službenog vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru prednjih guma.

POKUŠAO UBITI POLICAJCE ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Druga ophodnja je nakon toga krenula za vozačem u bijegu te je uočila da se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je pobjegao u obližnju kuću.

Kuća je zbog ozbiljnosti cijelog događaja stavljena pod nadzor te je oko 6,10 sati muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
POLARNI VAL U SAD-U

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026