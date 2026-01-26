Detalji užasa iz noćne potjere u Sesvetama: Policajac pucao iz pištolja kako bi spasio život...

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči 33-godišnjaka za kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva te dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu policijskog službenika.

PUZ je ranije izvijestio da je u nedjelju oko 2 sata zaprimljena dojava da vozač Audija krivuda na cesti iz smjera Dugog Sela prema zapadu te da je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola.

Ubrzo ga je uočio policajac i krenuo za njim u namjeri zaustavljanja, no vozač se oglušio na naredbe te se dao u bijeg unatoč uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima.

U Sesvetama se u potjeru uključila još jedna policijska ophodnja radi sigurnog zaustavljanja vozila, nakon čega se osumnjičeni u sesvetskoj Ulici Ive Politea zaustavio na parkiralištu poduzeća gdje mu je policajac vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio.

No, bjegunac je u tom trenutku pokrenuo vozilo te krenuo prema policijskom službeniku kako bi ga udario i nastavio bijeg.

Policajac se radi zaštite svog života bacio na tlo te je iz službenog vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru prednjih guma.

Druga ophodnja je nakon toga krenula za vozačem u bijegu te je uočila da se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je pobjegao u obližnju kuću.

Kuća je zbog ozbiljnosti cijelog događaja stavljena pod nadzor te je oko 6,10 sati muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.