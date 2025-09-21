Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.
TRAGEDIJA
Užas u Sesvetama: Muškaraca (50) prikliještio autobus dok ga je popravljao. Preminuo je...
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac u Sesvetama smrtno je stradao u nedjelju ujutro zbog popuštanja dizalice dok je popravljao autobus, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Nesretni slučaj dogodio se danas oko 4,50 sati u Sesvetama dok je 50-godišnji vlasnik popravljao autobus zagrebačkih registarskih oznaka.
Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.
Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a očevid je u tijeku, dodaju iz PUZ-a.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku