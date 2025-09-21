Obavijesti

TRAGEDIJA

Užas u Sesvetama: Muškaraca (50) prikliještio autobus dok ga je popravljao. Preminuo je...

Piše HINA,
Užas u Sesvetama: Muškaraca (50) prikliještio autobus dok ga je popravljao. Preminuo je...
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.

Muškarac u Sesvetama smrtno je stradao u nedjelju ujutro zbog popuštanja dizalice dok je popravljao autobus, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Nesretni slučaj dogodio se danas oko 4,50 sati u Sesvetama dok je 50-godišnji vlasnik popravljao autobus zagrebačkih registarskih oznaka.

POTVRDILA JE POLICIJA Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro
Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro

Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a očevid je u tijeku, dodaju iz PUZ-a.

TRAGEDIJA U MALOVANU Motociklist poginuo kod Zadra
Motociklist poginuo kod Zadra
