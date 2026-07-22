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UŽAS U SESVETAMA Pucao na suprugu, policija ga spriječila: Optužen za pokušaj ubojstva!

Piše Antonela Šaponja,
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UŽAS U SESVETAMA Pucao na suprugu, policija ga spriječila: Optužen za pokušaj ubojstva!
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Muškarac je 17. travnja 2026. u alkoholiziranom stanju došao u kuću svoje supruge s namjerom da je usmrti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 56-godišnjaka kojeg tereti za pokušaj teškog ubojstva supruge na području Sesveta.

Prema navodima DORH-a, muškarac je 17. travnja 2026. u alkoholiziranom stanju došao u kuću svoje supruge s namjerom da je usmrti.

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Tereti ga se da joj je najprije prijetio pištoljem, a potom je u njezinu smjeru ispalio nekoliko hitaca. U daljnjem napadu spriječili su ga policijski službenici koji su ušli u prostoriju. Žena u napadu nije ozlijeđena.

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Optužnica je nakon provedene istrage podignuta pred Županijskim sudom u Zagrebu. Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora za 56-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

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