UŽAS U SESVETAMA Pucao na suprugu, policija ga spriječila: Optužen za pokušaj ubojstva!

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 56-godišnjaka kojeg tereti za pokušaj teškog ubojstva supruge na području Sesveta.

Prema navodima DORH-a, muškarac je 17. travnja 2026. u alkoholiziranom stanju došao u kuću svoje supruge s namjerom da je usmrti.

Tereti ga se da joj je najprije prijetio pištoljem, a potom je u njezinu smjeru ispalio nekoliko hitaca. U daljnjem napadu spriječili su ga policijski službenici koji su ušli u prostoriju. Žena u napadu nije ozlijeđena.

Optužnica je nakon provedene istrage podignuta pred Županijskim sudom u Zagrebu. Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora za 56-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.