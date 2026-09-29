UŽAS U SLOVAČKOJ Učenik (12) u školi ubio učiteljicu! U napadu teško ranio i kolegicu iz škole...

U utorak ujutro učenik (12) u Slovačkoj oštrim je predmetom u školi ubio 61-godišnju učiteljicu, javlja slovački Dennik.

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Do napada je došlo u osnovnoj školi u Staškovu. Napadač, za kojeg pišu da je učenik 8. razreda, je teško ozlijedio i jedno dijete iz škole, bore mu se za život. Ozlijeđeno dijete pohađa isti razred kao napadač.

U napadu je ozlijeđena i 44-godišnja učiteljica. Prebačena je helikopterom u bolnicu u Žilini.

Maloljetni napadač je priveden, na terenu su jake policijske snage.