Do napada je došlo u osnovnoj školi u Staškovu. Napadač je teško ozlijedio i jedno dijete iz škole, bore mu se za život. Ozlijeđeno dijete pohađa isti razred kao napadač.
NAPADAČ JE PRIVEDEN
UŽAS U SLOVAČKOJ Učenik (12) u školi ubio učiteljicu! U napadu teško ranio i kolegicu iz škole...
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U utorak ujutro učenik (12) u Slovačkoj oštrim je predmetom u školi ubio 61-godišnju učiteljicu, javlja slovački Dennik.
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Do napada je došlo u osnovnoj školi u Staškovu. Napadač, za kojeg pišu da je učenik 8. razreda, je teško ozlijedio i jedno dijete iz škole, bore mu se za život. Ozlijeđeno dijete pohađa isti razred kao napadač.
U napadu je ozlijeđena i 44-godišnja učiteljica. Prebačena je helikopterom u bolnicu u Žilini.
Maloljetni napadač je priveden, na terenu su jake policijske snage.
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