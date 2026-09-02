Užas u Španjolskoj! Pronašli roditelje mrtve u jacuzziju. Istražitelji imaju jezivu teoriju...

Irska državljanka Thomasina Tobin (51) i njezin suprug Patrick (48), koji su živjeli u Londonu, pronađeni su mrtvi u jacuzziju luksuzne vile u španjolskom gradu Cullera. Njihova su tijela prošlog utorka pronašla vlastita djeca. Istražitelji sada vjeruju da je tragedija možda počela kada je Patrick ostao zarobljen zbog snažnog usisa odvoda u jacuzziju. Prema dosadašnjim nalazima, Thomasina ga je pokušala osloboditi, no tijekom spašavanja i sama je teško stradala, prenosi The Independent.

Na tijelu 51-godišnjakinje pronađene su posjekotine i tragovi koji upućuju na snažnu borbu, dok su kod njezina supruga uočeni izraženiji tragovi usisa. Istražitelji zato smatraju da je Patrick možda prvi ostao zarobljen pod vodom.

Španjolski mediji navode da policija zasad ne smatra utapanje službenim uzrokom smrti. Jedna od glavnih teorija jest da je bračni par preminuo od srčanog i respiratornog zastoja izazvanog ekstremnim fizičkim naporom tijekom pokušaja spašavanja.

Istraga je i dalje u tijeku.

Djeca pronašla roditelje

Posebno potresan detalj slučaja je činjenica da su tijela roditelja pronašla njihova djeca. Prema pisanju britanskih medija, djeca su nakon tragedije ostala traumatizirana, a u Španjolsku su doputovala tri člana obitelji kako bi se brinula o njima.

Thomasina je radila kao ovlaštena procjeniteljica nekretnina u Londonu. Njezina tvrtka Turner & Townsend Alinea oprostila se od nje, opisujući je kao cijenjenu članicu tima.

Njezin kolega Daniel Englender opisao ju je kao osobu koja je bila "uvijek nasmijana i velika podrška kolegama".

Španjolska civilna garda ranije je objavila da prema prvim informacijama nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu.

Irsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć obitelji.