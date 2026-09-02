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Užas u Španjolskoj! Pronašli roditelje mrtve u jacuzziju. Istražitelji imaju jezivu teoriju...

Piše Ivan Jukić,
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Užas u Španjolskoj! Pronašli roditelje mrtve u jacuzziju. Istražitelji imaju jezivu teoriju...
Foto: Pixabay/Facebook
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U španjolskoj Culleru pronađena su tijela irske državljanke Thomasine Tobin i njezina supruga Patricka u jacuzziju luksuzne vile...

Irska državljanka Thomasina Tobin (51) i njezin suprug Patrick (48), koji su živjeli u Londonu, pronađeni su mrtvi u jacuzziju luksuzne vile u španjolskom gradu Cullera. Njihova su tijela prošlog utorka pronašla vlastita djeca. Istražitelji sada vjeruju da je tragedija možda počela kada je Patrick ostao zarobljen zbog snažnog usisa odvoda u jacuzziju. Prema dosadašnjim nalazima, Thomasina ga je pokušala osloboditi, no tijekom spašavanja i sama je teško stradala, prenosi The Independent.

Na tijelu 51-godišnjakinje pronađene su posjekotine i tragovi koji upućuju na snažnu borbu, dok su kod njezina supruga uočeni izraženiji tragovi usisa. Istražitelji zato smatraju da je Patrick možda prvi ostao zarobljen pod vodom.

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Španjolski mediji navode da policija zasad ne smatra utapanje službenim uzrokom smrti. Jedna od glavnih teorija jest da je bračni par preminuo od srčanog i respiratornog zastoja izazvanog ekstremnim fizičkim naporom tijekom pokušaja spašavanja.

Istraga je i dalje u tijeku.

Djeca pronašla roditelje

Posebno potresan detalj slučaja je činjenica da su tijela roditelja pronašla njihova djeca. Prema pisanju britanskih medija, djeca su nakon tragedije ostala traumatizirana, a u Španjolsku su doputovala tri člana obitelji kako bi se brinula o njima.

Thomasina je radila kao ovlaštena procjeniteljica nekretnina u Londonu. Njezina tvrtka Turner & Townsend Alinea oprostila se od nje, opisujući je kao cijenjenu članicu tima.

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Njezin kolega Daniel Englender opisao ju je kao osobu koja je bila "uvijek nasmijana i velika podrška kolegama".

Španjolska civilna garda ranije je objavila da prema prvim informacijama nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu.

Irsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć obitelji.

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