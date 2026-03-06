UŽAS U SRBIJI Kineskinja s bandom upala sunarodnjaku u kuću. Pretukli ga, uzeli mu Audi

Policija iz Surčina u Srbiji uhitila je Kineskinju K.W.S. (46) zbog sumnje da je, zajedno s još tri osobe, opljačkala svog sunarodnjaka u jednoj kući u mjestu, piše Telegraf.rs.

Kako navodi policija, četvorka je presrela muškarca (33), napala ga i zadala mu više udarca po glavi. Uzeli su mu Audi, 300 eura i dokumente.

Osumnjičeni su nakon pljačke pobjegli u nepoznatom smjeru, ali brzom reakcijom policije, pronađena je Kineskinja. Za preostalom trojicom se i dalje traga.

Policija je osumnjičenoj odredila pritvor od 48 sati.