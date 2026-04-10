Djevojčice su bile na električnom romobilu kad se u njih zabio automobil marke Volkswagen Golf.
TRAGEDIJA U NOVOM PAZARU
UŽAS U SRBIJI Vozačica se zabila u djevojčice na romobilu. Jedna preminula na putu do bolnice
Jedna djevojčica je poginula, a druga je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Novom Pazaru. Djevojčice su bile na električnom romobilu kad se u njih zabio automobil marke Volkswagen Golf.
Hitno su ih krenuli prevoziti u bolnicu, međutim, jedna od njih je na putu do bolnice podlegla ozljedama unatoč naporima liječnika, piše Telegraf.
Auto je vozila žena, a policija za sada utvrđuje okolnosti prometne nesreće.
Stanje druge djevojčice nije poznato, a prevezli su je u Opću bolnicu. Istraga je u tijeku.
