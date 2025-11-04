Užas u Trogiru! Autom se zabio u nekoliko parkiranih vozila, policija: Preminuo je vozač

U Trogiru, na Obali bana Berislavića, večeras je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je život izgubio vozač osobnog automobila, potvrdila je splitsko-dalmatinska policija.

Prema prvim informacijama, vozilo se nekontrolirano kretalo te je udarilo u nekoliko parkiranih automobila.

O događaju je odmah izviješteno nadležno državno odvjetništvo, a policija na mjestu nesreće obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragičnog događaja.

Dionica ceste na kojoj se nesreća dogodila trenutačno je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, uključujući i novi most