Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Užas u Trogiru: Sudarila se dva motociklista na obilaznici, jedan poginuo, drugi završio u bolnici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Trogiru: Sudarila se dva motociklista na obilaznici, jedan poginuo, drugi završio u bolnici
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu

U sudaru dva motocikla u ponedjeljak poslijepodne na trogirskoj zaobilaznici jedan je vozač poginuo, dok je drugi zbog ozljeda prebačen u bolnicu, doznaje se u policiji.

Kako se doznaje u splitskoj policiji teška prometna nesreća, zbog koje je zatvoren promet trogirskom zaobilaznicom, dogodila se oko 13.45 sati kada su se dva motocikla sudarila pod još nerazjašnjenim okolnostima.

BORBA S BUKTINJOM U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'
U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'

Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu.

U tijeku je očevid kojim rukovodi nadležni državni odvjetnik, kažu u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'
BURNO U SABORU

UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025