Užas u Trogiru: Sudarila se dva motociklista na obilaznici, jedan poginuo, drugi završio u bolnici

U sudaru dva motocikla u ponedjeljak poslijepodne na trogirskoj zaobilaznici jedan je vozač poginuo, dok je drugi zbog ozljeda prebačen u bolnicu, doznaje se u policiji.

Kako se doznaje u splitskoj policiji teška prometna nesreća, zbog koje je zatvoren promet trogirskom zaobilaznicom, dogodila se oko 13.45 sati kada su se dva motocikla sudarila pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu.

U tijeku je očevid kojim rukovodi nadležni državni odvjetnik, kažu u policiji.