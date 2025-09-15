Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu
TEŠKA PROMETNA NESREĆA
Užas u Trogiru: Sudarila se dva motociklista na obilaznici, jedan poginuo, drugi završio u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru dva motocikla u ponedjeljak poslijepodne na trogirskoj zaobilaznici jedan je vozač poginuo, dok je drugi zbog ozljeda prebačen u bolnicu, doznaje se u policiji.
Kako se doznaje u splitskoj policiji teška prometna nesreća, zbog koje je zatvoren promet trogirskom zaobilaznicom, dogodila se oko 13.45 sati kada su se dva motocikla sudarila pod još nerazjašnjenim okolnostima.
Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu.
U tijeku je očevid kojim rukovodi nadležni državni odvjetnik, kažu u policiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku