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27 ozlijeđenih

Užas u Turskoj: Bus se prevrnuo nakon sudara s kamionom, najmanje 11 ljudi poginulo

Piše HINA,
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Užas u Turskoj: Bus se prevrnuo nakon sudara s kamionom, najmanje 11 ljudi poginulo
Foto: X
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u zapadnoj Turskoj, prevrnuti turistički autobus uslijed sudara s kamionom odnio je živote najmanje 11 osoba, dok je 27 putnika ozlijeđeno, od kojih su mnogi u kritičnom stanju.

U nedjelju se u zapadnoj Turskoj dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo najmanje 11 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno, nakon što se u sudaru s kamionom prevrnuo turistički autobus, objavile su vlasti. Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira, objavili su iz pokrajine Manise na plarformi X.

"U ovoj je nesreći život izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 ih je ozlijeđeno."

Guverner Manise, Vahdettin Özkan turskim je medijima kazao da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 ozlijeđenih 16 ih je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

Hitne službe odmah su poslane na mjesto događaja, napisao je na X-u ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftçi. "Pomno pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istaknuo je. 

Na snimkama turskih medija vidi se prevrnut autobus s razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio sigurnosne ograde.

Prema pisanju više medija kamion je pripadao vučnoj službi.

List Hurriyet piše kako prvi izvještaji s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion možda prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača vozila vučne službe zasad nema nikakvih informacija.

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