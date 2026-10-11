Užas u Turskoj: Bus se prevrnuo nakon sudara s kamionom, najmanje 11 ljudi poginulo

U nedjelju se u zapadnoj Turskoj dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo najmanje 11 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno, nakon što se u sudaru s kamionom prevrnuo turistički autobus, objavile su vlasti. Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira, objavili su iz pokrajine Manise na plarformi X.

"U ovoj je nesreći život izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 ih je ozlijeđeno."

Guverner Manise, Vahdettin Özkan turskim je medijima kazao da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 ozlijeđenih 16 ih je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

🚨 Bus overturns after collision in Turkey: 11 killed, 27 injured The accident occurred on the highway from Bursa to Izmir in Turkey's Manisa province. One of the injured is in critical condition. According to NTV, the bus collided with a truck and overturned. The injured were taken to hospitals. Traffic on the affected section of the highway came to a near standstill following the crash. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

Hitne službe odmah su poslane na mjesto događaja, napisao je na X-u ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftçi. "Pomno pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istaknuo je.

Na snimkama turskih medija vidi se prevrnut autobus s razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio sigurnosne ograde.

Prema pisanju više medija kamion je pripadao vučnoj službi.

List Hurriyet piše kako prvi izvještaji s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion možda prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača vozila vučne službe zasad nema nikakvih informacija.