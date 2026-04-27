UŽAS U ZADRU Mladiću (26) eksplodirala petarda u ruci

Prilikom rukovanja pirotehničkim sredstvom u Zadru je sinoć teško ozlijeđen mladić (26). Kako su izvijestili iz PU zadarske, do nesreće je došlo u nedjelju oko 20.40 sati u ulici Stratico.

Mladić je aktivirao pirotehničko sredstvo, najvjerovatnije kategorije F3 (petarda), koja mu je eksplodirala u ruci.

Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Zadar, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.