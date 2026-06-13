Obavijesti

News

Komentari 0
ZATVORILI CESTU

Užas u Zagorju: Muškarac (53) poginuo kod Marije Bistrice. Vozio je quad i sletio s ceste...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Zagorju: Muškarac (53) poginuo kod Marije Bistrice. Vozio je quad i sletio s ceste...
Foto: PU požeško-slavonska

Od 16.05 sati za sav promet zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, te se promet preusmjerava obilazno, priopćili su iz policije

Muškarac (53) je poginuo u subotu nakon pada s quada kod Marije Bistrice, priopćila je krapinsko-zagorska policija. Oko 15.30 sati u mjestu Poljanica Bistrička došlo je do slijetanja četverocikla te je vozač istog, 53-godišnji hrvatski državljanin, preminuo zbog težine ozljeda.

TRAGEDIJA U MEĐIMURJU Tužan kraj potrage: Ronioci iz Drave izvukli tijelo dječaka...
Tužan kraj potrage: Ronioci iz Drave izvukli tijelo dječaka...

- Od 16.05 sati za sav promet zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, te se promet preusmjerava obilazno - priopćili su iz policije, piše Zagorje international.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!
LIKVIDACIJA U MARKUŠEVCU

KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!

Andreu (29) i Marijana (38) ubio je Matija Mašala. Pomagao mu je Fran Radinović. Sve je naručio Andrej Bajac. Još se čeka potvrda optužnice
VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'
POLICIJA SPRIJEČILA NEREDE

VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'

NOVI TRAVNIK Navijači BiH izašli su na ulice proslaviti veliki bod protiv domaćina Kanade na SP-u (1-1). Dok su prolazili kraj kafića u kojem su bili hrvatski navijači, situacija je eskalirala. Poletjela je i baklja...
SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku
'SKORO JE UDARIO MOTORISTA'

SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku

Na snimci se vidi kako vozač kamiona pretječe kolonu vozila preko pune linije u centru Novog Vinodolskog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026