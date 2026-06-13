Od 16.05 sati za sav promet zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, te se promet preusmjerava obilazno, priopćili su iz policije
ZATVORILI CESTU
Užas u Zagorju: Muškarac (53) poginuo kod Marije Bistrice. Vozio je quad i sletio s ceste...
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Muškarac (53) je poginuo u subotu nakon pada s quada kod Marije Bistrice, priopćila je krapinsko-zagorska policija. Oko 15.30 sati u mjestu Poljanica Bistrička došlo je do slijetanja četverocikla te je vozač istog, 53-godišnji hrvatski državljanin, preminuo zbog težine ozljeda.
- Od 16.05 sati za sav promet zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, te se promet preusmjerava obilazno - priopćili su iz policije, piše Zagorje international.
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