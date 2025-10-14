Užas u zagrebačkom domu za starije: Krao novac pokojne i još jedne korisnice, uhitili su ga

Zagrebačka policija nakon istrage je uhitila 34-godišnjaka kojeg sumnjiče da je nakon smrti korisnice doma za starije zlorabio činjenicu da su mu bile dostupne njezine osobne stvari, uključujući bankovnu karticu i PIN broj. Samo nekoliko dana nakon njene smrti, u prosincu 2023. godine, u dva je navrata s bankomata podignuo ukupno 1400 eura, koje je potom zadržao za osobne potrebe.

No to nije bio jedini slučaj, navode. Policija sumnja da je isti muškarac u rujnu ove godine zlouporabio povjerenje još jedne korisnice. Prilikom prijema 83-godišnje žene u dom, zatražio je njen mobitel i rekao kako će ga spremiti u sef. Od članova njezine obitelji pritom je zatražio i lozinku za otključavanje mobitela, pravdajući to „uobičajenom praksom“ zbog navodno slabijeg pamćenja starijih korisnika.

Nakon što su mu članovi obitelji dali tražene podatke, osumnjičeni je u razdoblju od 14. do 16. rujna 2025. više puta otključavao mobitel korisnice i putem aplikacije za mobilno bankarstvo s njezinog računa prebacio ukupno 5.800 eura na vlastiti korisnički račun otvoren u aplikaciji za primanje i slanje novca.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.