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MONSTRUOZAN ZLOČIN

Užas u Zagrebu: Iskorištavali bolesnog muškarca i tjerali ga na krađe, uskraćivali mu hranu

Piše HINA,
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Užas u Zagrebu: Iskorištavali bolesnog muškarca i tjerali ga na krađe, uskraćivali mu hranu
Foto: Canva

Policija tvrdi da su ga držali pod kontrolom, uskraćivali terapiju i tjerali na provale po trgovinama diljem Hrvatske te podizanje pozajmica.

Zagrebačka policija prijavila je 35-godišnjakinju i 36-godišnjaka osumnjičene da su zloporabili psihičko stanje i mentalno zdravlje 43-godišnjaka kojeg su natjerali da krade širom Hrvatske te da podigne pozajmice u banci, a koje su potrošili na sebe. Dvojac se sumnjiči da je po prethodnom dogovoru, radi stjecanja protupravne imovinske koristi i protivno odredbama međunarodnog prava, od lipnja 2025. do 5. lipnja ove godine, stvorio kod oštećenog 43-godišnjaka odnos ovisnosti i nadzora zloporabivši njegovo psihičko stanje i mentalno zdravlje zbog kojih nije bio sposoban donositi odluke uz smanjene sposobnosti prosuđivanja.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), sumnja se i da je dvojac smjestio 43-godišnjaka u jednu od prostorija u sklopu objekta gdje stanuju na području Dubrave, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uvjeta za život ljudi, kao i da su mu uz hranu uskraćivali određenu terapiju o kojoj je ovisan.

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''S ciljem da uspostave kontrolu nad žrtvom te si pribave nepripadajuću materijalnu korist, iskorištavali su emocionalno stanje oštećenog te ga prijetnjama i fizičkim nasiljem prisiljavali na protupravno ponašanje, a što je oštećeni iz straha za svoj život i činio'', stoji u priopćenju PUZ-a.

Na takav su ga način doveli u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti, ističe PUZ.

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Temeljem takvog odnosa, dvojac je poticao i prisiljavao 43-godišnjaka da krade u trgovačkim centrima na području Zagreba, Karlovca, Poreča, Pule i Bjelovara i to na način da bi osumnjičenici stavljali artikle u kolica koje je gurao oštećeni, nakon čega bi izbjegavali naplatu i potom bježali automobilom.

Nadalje se sumnja da su osumnjičenici, u tri navrata tijekom ožujka i travnja 2026., tražili od 43-godišnjaka da podigne novčane pozajmice u banci. Nakon što je banka oštećenom odobrila pozajmice i isplatila novac, osumnjičeni su novac i bankovnu karticu oštećenog zadržali za sebe, čime su stekli protupravnu imovinsku korist.

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Također se sumnja da su prošlog petka ozbiljno zaprijetili oštećenome, a sve kako bi ga prisilili da im pribavi razne artikle, zbog čega je iz straha za svoj život pokušao ukrasti artikle u jednoj trgovini u Bjelovaru u čemu ga je spriječio zaštitar te ga zadržao do dolaska policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu, a oštećeni je stavljen pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.

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