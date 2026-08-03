Kako neslužbeno doznajemo, na tijelu je bilo krvi te su ga izvukli iz rijeke. Tek nakon obdukcije će znati više detalja
SUMNJIVA SMRT?
UŽAS U ZAGREBU Policija je našla tijelo u Savi, očevid traje
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Zagrebačka policija dobila je u ponedjeljak uvečer dojavu o tijelu, koje je pronađeno u rijeci Savi nedaleko od Jadranskog mosta.
Kako neslužbeno doznajemo, na tijelu je bilo krvi te su ga izvukli iz rijeke na strani Novog Zagreba. Unatoč noći i teškim uvjetima, očevid je u tijeku. Tijelo će prebaciti tijekom noći na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje će utvrditi točan uzrok smrti.
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