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SUMNJIVA SMRT?

UŽAS U ZAGREBU Policija je našla tijelo u Savi, očevid traje

Piše Bogdan Blotnej,
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UŽAS U ZAGREBU Policija je našla tijelo u Savi, očevid traje
Ilustracija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Kako neslužbeno doznajemo, na tijelu je bilo krvi te su ga izvukli iz rijeke. Tek nakon obdukcije će znati više detalja

Zagrebačka policija dobila je u ponedjeljak uvečer dojavu o tijelu, koje je pronađeno u rijeci Savi nedaleko od Jadranskog mosta.

Kako neslužbeno doznajemo, na tijelu je bilo krvi te su ga izvukli iz rijeke na strani Novog Zagreba. Unatoč noći i teškim uvjetima, očevid je u tijeku. Tijelo će prebaciti tijekom noći na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje će utvrditi točan uzrok smrti.

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PRIZORI IZ RUMUNJSKE

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Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
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Nalazi obdukcije navodno bi trebali biti objavljeni najkasnije sutra i oni bi trebali rasvijetliti okolnosti ove tragedije. Neslužbeno, otac je ubio dvoje djece, a potom zapalio kuću i oduzeo si život

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