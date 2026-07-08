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TRAGAJU ZA DVOJICOM

UŽAS U ZAGREBU Predstavili mu se kao policajci pa ga brutalno pretukli. Ostao bez hrpe novca

Piše Iva Tomas,
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UŽAS U ZAGREBU Predstavili mu se kao policajci pa ga brutalno pretukli. Ostao bez hrpe novca
Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Tijekom događaja 32-godišnjak je lakše ozlijeđen, a materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura

Dvojica nepoznatih počinitelja u ponedjeljak oko 22.25 na ulici na području Črnomerca prišla su 32-godišnjaku, lažno se predstavili kao službene osobe i pozvali ga da pođe s njima, piše PU zagrebačka.

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Nakon što su 32-godišnjaka automobilom odvezli nekoliko ulica dalje do makadamskog puta, više puta su ga udarili po glavi i tijelu, zaprijetili mu vatrenim oružjem te ga prisilili da sa svog bankovnog računa izvrši uplatu na nepoznat bankovni račun.

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Tijekom događaja 32-godišnjak je lakše ozlijeđen, a materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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