UŽAS U ZAGREBU Predstavili mu se kao policajci pa ga brutalno pretukli. Ostao bez hrpe novca

Dvojica nepoznatih počinitelja u ponedjeljak oko 22.25 na ulici na području Črnomerca prišla su 32-godišnjaku, lažno se predstavili kao službene osobe i pozvali ga da pođe s njima, piše PU zagrebačka.

Nakon što su 32-godišnjaka automobilom odvezli nekoliko ulica dalje do makadamskog puta, više puta su ga udarili po glavi i tijelu, zaprijetili mu vatrenim oružjem te ga prisilili da sa svog bankovnog računa izvrši uplatu na nepoznat bankovni račun.

Tijekom događaja 32-godišnjak je lakše ozlijeđen, a materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.