Užas u Zagrebu: Vozač poginuo u prometnoj kod Jankomirskog mosta. Zabio se u ogradu...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga udario je u zaštitnu ogradu, pri čemu je vozač smrtno stradao, potvrdila je zagrebačka policija.

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji, pedesetak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada.

Policija je na mjestu događaja, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

