UŽAS U ZOO-U: Dječaka (3) ubacio u nastambu krokodila! Vlasnica objekta skočila za njim

Trogodišnji dječak i dalje je u kritičnom stanju nakon što je bačen u nastambu s krokodilima u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Cambridgeshireu. Policija je uhitila tridesetogodišnjeg muškarca pod sumnjom za pokušaj ubojstva, no on je u međuvremenu pušten uz jamčevinu nakon što je procijenjen kao "nesposoban za ispitivanje". Dječaka je iz sigurne smrti herojskim činom spasila supruga vlasnika zoološkog vrta, Tracey Johnson, prenosti The Mirror.

Policija je zaprimila poziv u zoološki vrt u četvrtak u 13:24 sati, s informacijom da je dječak zadobio teške ozljede unutar nastambe prije nego što su ga djelatnici uspjeli izvući. Dijete je hitno prevezeno u bolnicu Addenbrooke u Cambridgeu, gdje se i dalje nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju. Njegovoj obitelji pružaju podršku specijalizirani policijski službenici.

Tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka, koji prema navodima policije nije poznavao žrtvu, uhićen je na licu mjesta pod sumnjom za pokušaj ubojstva. Međutim, već sljedećeg dana pušten je uz jamčevinu do 18. rujna, jer su ga stručnjaci procijenili nesposobnim za policijsko ispitivanje. Detektivi iz Odjela za teške zločine nastavljaju s istragom i razgovorima sa svjedocima koji su se zatekli u zoološkom vrtu tijekom ovog "uznemirujućeg incidenta", kako prenosi britanski Mirror.

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"Naša istraga je u tijeku dok nastavljamo utvrđivati okolnosti koje su dovele do ovog potresnog događaja", izjavila je detektivka Verity McCann iz policije Cambridgeshirea. "Naše misli ostaju uz dječaka i njegovu obitelj, a specijalizirani službenici nastavljaju im pružati podršku u ovim teškim trenucima."

Dok se odvijala drama, supruga vlasnika zoološkog vrta, Tracey Johnson, bez razmišljanja je skočila u nastambu kako bi spasila dječaka. Jedan od mještana, koji je želio ostati anoniman, potvrdio je da je upravo ona izvela nevjerojatan pothvat.

Njezinu hrabrost pohvalio je i Chris Newman, direktor nacionalnog centra za dobrobit gmazova, koji dobro poznaje obitelj Johnson i proveo je vrijeme unutar same nastambe.

​- To je upravo ono što bih i očekivao od Tracey. Njezina reakcija je nevjerojatno herojska. Ona je vrlo hrabra i snažna žena. Ne znam točno o kojoj se nastambi radi, ali pad je s visine od oko četiri i pol metra, tako da je njezin ulazak unutra u tako kratkom roku kako bi spasila dijete zaista izvanredan čin hrabrosti - rekao je Newman za BBC Radio 4.

Incident je šokirao lokalnu zajednicu, a mnogi se pitaju kako se takvo što uopće moglo dogoditi s obzirom na sigurnosne mjere u zoološkom vrtu. Krokodili su smješteni u preuređenoj staji za stoku, gdje povišene staze za posjetitelje gledaju na bazene s vodom i tropskim raslinjem, a dodatne ograde štite od pada.

Lokalna vijećnica Charlotte Lowe izjavila je da ne može pojmiti kako je dječak završio unutra.

​- Ne mogu shvatiti kako se to dogodilo jer imaju svu potrebnu zaštitu i sigurnosnu opremu - rekla je.

Zoološki vrt Johnsons of Old Hurst obiteljska je tvrtka koja je s vremenom prerasla u dom za više od sto životinja. Nakon incidenta, uprava je objavila priopćenje.

"Naše misli i molitve su uz dječaka i njegovu obitelj nakon današnjeg incidenta. Iz poštovanja prema obitelji, naša Tropska kuća ostat će zatvorena do daljnjega. Ostatak zoološkog vrta ostat će otvoren kao i obično", poručili su iz zoološkog vrta.